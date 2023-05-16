Блогерша и журналистка Эмма Антонюк прокомментировала скандал с Иво Бобулом. Ведь на днях юристы певца пошли в суд из-за этого интервью.

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По ее словам, артист лично не контактировал с ней по поводу судебного иска, она тоже не получала никаких материалов от него.

Антонюк признается, что никогда не получала запрета на съемку или публикацию интервью.

Очень прошу всех, кто освещает этот скандал с Иво Бобулом, помнить, что ключевой тезис здесь – с женщинами так нельзя,

– подчеркнула Эмма.

Журналистка также отметила, что каждый год от домашнего насилия погибают 600 украинских женщин. Всего от физического домашнего насилия в Украине страдают около 2 миллионов человек. Более 80% – это насилие мужчин в отношении женщин.

В комментариях поклонники поддерживают Эмму Антонюк и высмеивают Иво Бобула:

"Господин Иво, вероятно, хочет черной славы вокруг своего имени".

"Интересно, что именно Бобул хочет доказать? Что хорошие девочки должны сидеть дома и все женщины меркантильны? Ох, Эмма, надеюсь, он не будет тратить ваше время".

"Похоже шутка о" никогда не сдавайся! позорься до конца "Иво Бобул воспринял слишком серьезно".

"Не такой уж и простой оказался господин Иво, как писали некоторые. Похоже, что он готов бороться за свои сексистские убеждения в суде".

"Да успокоится ли он? Эмма, он делает вам только лучше".

"Господин Иво хочет успеть на последний поезд "скандальной славы", ведь еще живет за постулатом "любая слава – слава".

Коротко о скандальном интервью с Иво Бобулом: