У розпал скандалу 69-річний Іво Бобул спробував перетягнути ковдру й оголосив, що не дозволяв публікувати інтерв'ю. Він нібито "не давав права" Еммі Антонюк заливати відео на ютуб, але "вона не послухала". Інтерв'юерка це спростувала й натякнула, що артист забрехався.
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Чому Емма Антонюк опублікувала інтерв'ю з Бобулом
Я маю великий досвід роботи на телебаченні і дуже чутлива до таких моментів. Якби Іво Бобул озвучив мені заборону публікувати це інтерв'ю, я б запам'ятала. І консультувалася б з медіаюристами. Я з впевненістю можу хіба повторити: Іво Бобул у розмові зі мною не сказав ані слова про заборону публікації матеріал,
– прокоментувала Емма Антонюк.
Іво Бобул на інтерв'ю в Емми Антонюк / Скриншот з відео
Ба більше, це не єдиний факап, який наздогнав Іво Бобула після інтерв'ю. Хтось зламав сторінку артиста в інстаграмі та перепросив від його імені за "необдумані та образливі слова". У відповідь менеджмент Бобула наголосив, що "провини жодної його немає, бо Іво Васильович каже те, що вважає за потрібне, і те, що відповідає його поглядам".
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Скандальні заяви Іво Бобула з інтерв'ю Еммі Антонюк
- "Жінки зараз розбалувані. Дуже багато хочуть від чоловіків. Я дивлюся на все це і мені просто шкода стає чоловіків. Сьогодні в неї один, через пару років інший і так скаче по ліжках, шукає принца. Треба поважати чоловіків, нам теж тяжко. Тим паче коли війна, з нас попит більший. Меркантильними стали жінки, дуже меркантильними";
- "Треба на себе подивитися зсередини, що ти наробила, що ти залишилася сама. Кого ти образила? Того, який тебе любив, який носив тебе на руках. Не міг він дістати тобі шубу, і через цю шубу ти пішла до Васі, до Петра";
- "Дівчата, треба задуматися, що треба поважати ту людину, яка тебе вибрала. Може, він не такий багатий. Душу треба шукати, а не гроші. Ми забули, що кожна людина має душу. А ми дивимось гроші, гроші, квартири, багатство. А молоді, хлопцям треба знати, що є різні дівчата. Є хороші дівчата, які сидять по домам і не виходять";
- "Я не ображаю жінок, а просто сказав, що змінилися жінки. Стали меркантильними. Що таке меркантильність? Думають тільки про себе, про гроші, про те, щоб жити класно, машини, хата. А ніхто не думає, де чоловік може взяти це все. Не всі можуть бути банкірами, "папіками".