Хто така Емма Антонюк і чому між нею та Іво Бобулом виник конфлікт, який переріс в один з найгучніших скандалів шоубізнесу в цьому році – дізнайтеся в матеріалі 24 Каналу.

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Кучерява з "Палає": хто така Емма Антонюк

У мережі інформації про Антонюк є не багато. Відомо, що раніше вона працювала на телеканалі СТБ, у програмі "Вікна. Новини". Також була журналісткою чернівецького місцевого телеканалу ТВА. Звідти звільнилася у 2012 році через незгоду з ситуацією на телеканалі й тому, що не змогла робити "замовні" сюжети про кандидата в нардепи від "Партії регіонів", секретаря міськради Віталія Михайлішина. Однак згодом директор телекомпанії ТВА Василь Забродський заперечив слова журналістки. Була колумністкою порталів "Гендер в деталях" та НВ.

Зараз Емма Антонюк – ведуча ютуб-каналу "Це ніхто не буде дивитися". У шапці профілю на особистій сторінці в інстаграмі дівчина зазначила, що вона "кучерява з "Палає" (ютуб-проєкт, який Емма веде разом з колегою Яною Брензей – 24 Канал). Емма у розмовах зі своїми гостями постійно згадує про книжки, тому назва її каналу "Це ніхто не буде дивитися" – іронічна. Контент, де говорять про літературу та чинності в медіа вважається таким, який не дивляться. Тому дівчина назвала свій проєкт саме так, щоб спростувати цей міф.

Чому виник конфлікт з Іво Бобулом

Одним з героїв проєкту "Це ніхто не буде дивитися" став Іво Бобул. Спочатку розмова з 69-річним артистом була легкою, однак згодом між ведучою та співаком виник конфлікт. Іво назвав жінок "розбалуваними", бо вони "дуже багато хочуть" і перебирають чоловіками. На думку артиста, жінки є меркантильними й для них важливі лише гроші. Після того, як Емма заступилася за "половину людства", Бобул зі скандалом пішов зі студії.

Сексистські заяви Іво Бобула: дивіться відео онлайн

Антонюк не погодилася з думкою Бобула про те, що жінки "скачуть по ліжках" у пошуках принца. Вона наголосила, що артист не має права висловлюватися про всіх жінок, заступилася, однак Іво Бобул перейшов на особистості й дорікнув інтерв'юерці, що у 32 роки вона самотня, незаміжня й без дитини. Він попросив "не мокати його в унітаз", не говорити "всяку херню", зняв гарнітуру й пішов зі скандалом.

Після виходу цього інтерв'ю чимало глядачів звинуватили Іво Бобула у сексизмі. У коментарях здебільшого дякують ведучій, адже ця розмова показала справжню сутність виконавця, а також засуджують артиста за його звинувачення на адресу жінок.

А Оля Цибульська та Віктор Павлік заступилися за колегу. Цибульська переробила пісню Іво Бобула "Розмова з тобою", заспівавши про сексизм, а в підписі зауважила, що абсурдно запитувати його про гендерну рівність. Вона поглузувала з Емми та зазначила, що не варто було питати Бобула про те, про що він ніколи не чув.

В інтерв'ю Бобул заявив, що це він "знайшов Віктора Павліка". І собі співак Віктор Павлік теж не змовчав через скандальне інтерв'ю. Він опублікував світлину з ним та висловив своє захоплення. "Васильович, я тебе люблю", – написав він. Додав, що треба знати, як спілкуватися з Бобулом.

Згодом на сторінці Іво Бобула в інстаграмі з'явилось сторіз, де артист нібито перепрошує за образливі слова в бік жінок. Але насправді виявилося, що йому зламали сторінку. Концертна директорка виконавця заявила, що він не перепрошує за власну думку, бо його "провини немає".

Ба більше, артист казав, що заборонив ведучій публікувати це відео, однак сама Емма запевняє, що після запису розмовляла з Бобулом і жодної заборони на публікацію не було.

Для чого Антонюк записала це інтерв'ю

Спочатку ведуча опублікувала допис, в якому підкреслила, що ситуація з Бобулом – це не просто хайп і скандал, а спроба наголосити, що з жінками так не можна, не можна знецінювати їх.

Коли я дивилась усі ці тіктоки з концертів Бобула з мільйонними переглядами, мені був цікавий феномен створення мематичних персонажів з динозаврів естради. І чи здатні вони синхронізуватись із цінностями та світоглядом тих поколінь, які зараз подарували їхній славі новий виток,

– пояснила свою мотивацію до запису цього інтерв'ю Антонюк.

У телеграм-каналі дівчина додала, що їй не близький підхід, коли журналіст лише слухає та розуміє позицію Бобула. Еммі писали, що вона була зверхньою та зарозумілою в цій розмові, однак дівчина не вважає, що всі жінки мають бути милими та м'якими: "Я ніколи не підвищую голос, не хамлю і не обзиваю інших людей. І я змирилась, що подобатимусь не усім. Ви маєте право на свою оцінку, як і я маю право бути такою, якою є".

Думки людини Радянського Союзу: в чому неправий Іво Бобул

Незважаючи на численні звинувачення у сексизмі, Іво Бобул не визнає своєї провини. Він продовжує дотримуватися думки про меркантильність жінок, наполягає на тому, що має певний життєвий досвід, який дозволяє йому робити такі висновки.

Однак свідомі люди розуміють, що слова Бобула не можуть характеризувати тих, хто сьогодні разом з чоловіками стоїть на захисті України, щодня ризикує своїм життям. Чимало жінок перебувають у російському полоні саме через те, що захищали свою землю, волонтерили, допомагати у лікуванні наших воїнів.

У сучасному суспільстві є нормою те, що жінка заробляє більше за чоловіка. Є тисячі прикладів успішних і самодостатніх жінок, які самостійно досягли успіху, розвиваються самі й допомагають наближати нашу перемогу. А Іво Бобул висловив свої думки, які, на жаль, досі притаманні людям, що виросли в Радянському Союзі, а зараз ці наративи пропагують в Росії.

Дискредитувала фемінізм: у чому помилилася Емма Антонюк

Ведучий 24 Каналу Арсен Цимбалюк на особистій сторінці в фейсбуці висловився щодо цієї ситуації. Він зазначив: "Журналіст має з повагою ставитися до приватного життя людини. При цьому не виключається його право на журналістське розслідування, пов'язане з тими чи іншими подіями і фактами, якщо суспільна значущість інформації, яка збирається і поширюється журналістом, є вищою, ніж приватні інтереси особи". Саме це є одним з головних принципів журналістської етики, яким керуються професіонали у всьому цивілізованому світі.

Емма Антонюк запросила на інтерв'ю, де ставила феміністичні питання, Іво Бобула, який не є моральним авторитетом у питанні фемінізму та його позиція з цих питань не викликали суспільного інтересу до моменту публікації цього матеріалу.

Цимбалюк додав, що карикатурне затуляння очей руками вже є порушенням ще одного журналістського принципу – неупередженості.



Емма Антонюк на інтерв'ю з Іво Бобулом / Скриншот з відео

Емма майже 20 хвилин розпитувала Бобула про його ставлення до жінок, засудила його. Тож складається враження, що ведуча прагнула лише одного – хайпонути шляхом публічного засудження іншої людини.

А псевдоаргумент про те, що "інтерв'ю не має бути компліментарним, вже догралися в компліментарщину на олігархічних каналах" – це така сама неадекватна відмазка, що не має стосунку до цієї ситуації й використовується лише для виправдання серйозних порушень з боку авторки,

– підкреслив ведучий.

Так, Емма Антонюк нібито намагалася відстояти фемінізм, але водночас порушила головне правило лібералізму: свобода однієї людини закінчується там, де починається свобода іншої. А фемінізм є складовою лібералізму. У цій ситуації Емма виступила не феміністкою, а людиною, яка дискредитує фемінізм, тому їй варто публічно вибачитися перед Іво і так само публічно пояснити, в чому саме вона неправа.