Інтерв'ю з учасником "Танців" Артуром Логаєм: про номінацію і стосунки дружини з партнеркою

На "Танцях з зірками" 28-річний актор Артур Логай відкрився як сильна особистість. З першого випуску він вражає неймовірною технікою і феєричними підтримками. В інтерв'ю для 24 каналу знаменитість розповів про виснажливі тренування, стосунки дружини з партнеркою Анною Кареліною та перший танець за життя.

Учасник "Танців з зірками" і фаворит судді Максима Чмерковського привідкрив завісу на залаштунки проєкту. Як Артур Логай потрапив у рейтингове шоу, з ким насправді конкурує та як розцінює свої шанси на перемогу? Ці та інші подробиці дізнавайтеся в нашому інтерв'ю.

Не пропустіть "Танці з зірками 2021" 8 випуск: пристрасний фрістайл Логая та спекотна румба Власової

Як Ви потрапили на "Танці з зірками"? Пропонували продюсерам свою кандидатуру чи Вас запросили?

Мене запросили. Мені зателефонували в один зі знімальних днів серіалу "Моя улюблена Страшко". Я здивувався й одночасно зрадів. Потім був кастинг – маленьке інтерв'ю і танець, показували щось і треба було зорієнтуватися на місці. Далі був кастинг партнерок.

Ви з Анною Кареліною зійшлися одразу? Не виникало думок змінити партнерку?

Ні, таких думок не було. Був ще один варіант, але я обрав Аню й ні на секунду після цього не пошкодував. З кожним тижнем я розумію, що вона одна на мільйон, більше нікому так не пощастило. Моя партнерка дивовижна, добра й чуйна дівчина.

Артур Логай з партнеркою по "Танцях з зірками" / Фото з інстаграму Анни Кареліної

за лічені тижні до старту прямих ефірів солістка гурту KAZKA Олександра Заріцька відмовилась від партнера на "Танцях з зірками". Юнак нібито не вірив, що вони "протримаються довго". Як з'ясувалось згодом, ним був Олександр Прохоров , з яким танцювала Анна Різатдінова.

Які постановки подобаються Вам більше – ліричні чи енергійні?

Мені подобається занурюватися в будь-яку історію. У контемпі була чітка лінія, зрозуміла глядачу. Це співчутлива історія, коли кожна людина, дивлячись на номер, могла б сказати: "О, я теж так хочу". Канкан не був ліричним, але там була комедійна історія. Я дуже люблю цей наш перший шоу-номер.

Коли немає чіткої історії, як, наприклад, у джайві, – це просто танець, і не зовсім вдалий. Такі танці теж повинні бути, щоб трішки приземлятися й розуміти: "Так, треба ще більше працювати".

Не пропустіть "Танці з зірками 2021" 6 випуск: Харлан і MELOVIN розплакались, а Логай привів бабусю й дідуся

У 6 випуску проєкту Ви станцювали контемп під спів бабусі та дідуся? Як вмовили їх з'явитися в прямому ефірі у прайм-тайм?

Вони дуже переживали, дуже нервували. Спочатку відмовилися, а потім я не просив, а поставив їх перед фактом. Так, був великий тиск, прямий ефір. Вони переживали, що ми можемо вилетіти, а якщо вилетимо, то через них. Я кажу, щоб вони про це не думали, бо це найкращий номер, який тільки міг бути в цьому сезоні.

Артур Логай та Анна Кареліна танцюють контемп у 6 випуску / Фото з інстаграму дівчини

Участь у "Танцях з зірками" Ви поєднували зі зйомками повнометражного фільму. Скільки часу присвячували репетиціям?

Весь вільний час, який був, був відданий туди. Часом не спав два дні, дрімав в машині, коли приїжджав на репетицію на пів години раніше, чекав, коли приїде Аня.

Чудово все виходило, бо організм був ввімкнений. У стресовому стані все якось швидше схоплювалося. Зараз зйомки закінчилися, і я трохи підрозслабився. Більше сил, дихати стало вільніше. Тепер ми з учасниками на рівних умовах, бо всі 8 тижнів я не міг працювати зі стовідсотковою віддачею.

Вас не підкошували не лише постійні зйомки, а й серйозні травми. Не виникало думок зійти з дистанції передчасно?

Я не вмію здаватися, не хочу і не буду. Максимум, що можуть зробити – винести мене з цього паркету. Якщо вийде, звичайно (сміється). Я не звик жалітися. Якщо я можу стояти, значіть я зможу станцювати. Я думаю, навіть якби я не міг стояти, ми вигадали б щось, щоб я станцював на руках.

До теми За день до ефіру "Танців з зірками": Артур Логай травмував ногу й потрапив у лікарню

Скільки Вашої уваги діставалось дружині та сину, коли участь у "Танцях з зірками" Ви поєднували зі зйомками в кіно?

Іноді ми не бачилися по кілька днів, бо мене просто не було. Я їздив зі зйомки на репетицію, з репетиції на зйомку. У моєму рюкзаку був змінний одяг, гель для душу, зубна паста й зубна щітка. Душ я приймав в акторському вагончику.

Моїй дружині можна пам'ятник ставити, бо вона сказала: "Я знаю, що такий період, тобі це зараз потрібно. Рухайся вперед, ми тебе любимо. Ми знаємо, що ти ще надолужиш". І я знаю, що надолужу. Закінчиться проєкт, я візьму невелику відпустку й буду з ними.

Артур Логай з дружиною і сином / Фото з інстаграму Євгенії

Судячи зі щоденників на "Танцях з зірками", Євгенія спокійно реагує на всі постановки з Анною Кареліною. Як Вам вдалось вибудувати стосунки між дівчатами так, щоб не було ревнощів?

Ми ж знаємо, що це танець, це сцена, це робота. Один номер – це як окрема вистава. Це мистецтво, творчість і в цьому немає нічого, що змусило б мою дружину ревнувати.

Ви подружили Євгенію з Анною Кареліною, чи це сталося само собою?

Аня з Женею знайомі з самого початку, як тільки я зайшов у проєкт. Як на мене, логічно познайомити дружину з дівчиною, з якою я буду проводити дуже багато часу. Тут величезний відсоток мудрості Жені, яка все чудово розуміє та підтримує не лише мене, а й Аню.

Артур Логай з дружиною і партнеркою Анною Кареліною / Фото з інстаграму Євгенії

Ви один з небагатьох учасників "Танців з зірками", який розділяє паркет і сім'ю. Як Вам вдається уникати скандалів і неприємних чуток?

Я думаю, ті люди, які виносять особисте життя на публіку, а потім на тлі цього з'являються скандали, самі того хочуть – свідомо чи підсвідомо. У такий спосіб вони притягують увагу та отримують дивіденди. Не знаю, які цілі вони переслідують, але мені така увага точно не потрібна. Я краще буду заробляти повагу глядачів працею, номерами та наполегливістю.

Мені дорога моя сім'я, я хочу, щоб їм було комфортно. Я хочу, щоб моя партнерка почувалась комфортно, щоб її ні в чому не звинувачували, не вішали на неї ніякі ярлики. Я стараюсь бути максимально чесним з собою, з глядачем, зі своїми близькими.

учасник "Танців з зірками" Костянтин Войтенко запевняв, що його участь у проєкті нібито призвела до сварки з дружиною Валентиною: його взяли в шоу, а вона провалила кастинг танцівниць. Лише на екваторі проєкту дружина актора зізналась, що продюсери та її чоловік – брешуть . Насправді їхній шлюб дав тріщину у квітні цього року, задовго до всіх кастингів.

В одному з випусків проєкту Ви вперше розповіли про позашлюбного сина Германа. Він знає, що його татко бере участь у "Танцях з зірками"?

Звичайно, знає. Він надсилає мені відео, підтримує мене. Він трохи прихворів, ніяк не добереться до ефіру. Сподіваюсь, я дотягну до фіналу, і він точно буде в залі.

Цікаво Він дуже класний, – відомий актор Артур Логай розповів, що має позашлюбного сина

Усі без винятку глядачі "Танців з зірками" вважають, що таких ефектних і ризикованих підтримок, як у Вас з Анною Кареліною, не було за всі 8 сезонів. Хто запропонував "підкуповувати" публіку й суддів саме підтримками?

Ми пробували з першої репетиції, у мене виходить. Глядачі самі наштовхнули нас на це своїми коментарями. Одні пишуть, що чекають неділі просто для того, щоб подивитися, що ще ми вигадали. Такі відгуки надихають працювати ще більше.

Мені хочеться запитати у людей, які чимось незадоволені, відколи підтримка в танці – це слабкість, а не сила? Відколи підтримка не є показником професіоналізму? Хіба немає нічого складного в тому, що ти робиш підтримку з людиною в повітрі, беручи на себе відповідальність?

Артур Логай з партнеркою по "Танцях з зірками" / Фото з інстаграму Анни Кареліної

Щодо конкуренції на "Танцях з зірками". Вашим головним суперником називають Дмитра Кадная. З ким насправді змагаєтеся Ви?

Я зараз конкурую тільки зі своїм спокоєм, щоб не звертати увагу на те, з ким мене зіштовхують. Мені дуже хочеться отримувати максимальне задоволення від того, яку роботу ми виконуємо, від того, як люди на це реагують, як людям це подобається.

У якийсь момент ми поринули в надто змагальну історію, а зараз знову повертаємося до того, щоб просто отримувати задоволення, не думати ні про що зайве. Я точно знаю, що ми з Анею зробили більше, ніж всі разом узяті пари, провели найбільшу кількість годин у залі.

Суддя "Танців з зірками" Максим Чмерковський і переможниця Ілона Гвоздьова називають Вас своїм фаворитом. Як Ви реагуєте на цю похвалу? Вона Вас мотивує чи навпаки розслабляє?

Коментарі Макса щоразу дуже мотивують. У мене таке враження, що ми з ним давно знайомі, і він переживає за нас, як за своїх. Він дає дуже слушні, чіткі поради, як старший брат. Однак Макс – чесний суддя, і коли бачить, що ми десь "налажали", ставить справедливу оцінку, нижчу, ніж нам хотілося б.

До слова Суддя "Танців з зірками" Максим Чмерковський розповів про фаворитів на проєкті

Останні тижні переможниця "Танців з зірками" Ксенія Мішина була Вашою колегою по знімальному майданчику. Як вона розцінює Ваші шанси на перемогу?

Вона дуже нас підтримує, бажає нам дійти до фіналу. Ксюша вважає, що в нас є величезний потенціал для цього.

У 8 випуску "Танців з зірками" Ви вийшли на паркет з Анною Кареліною та Яною Цибульською. Як Вам працювалось разом?

Я думаю, що це найкращий перформанс сезону. Це було сміливо й досить провокативно. Таких у сезоні не було й навряд чи вже будуть.

Яна зіграла величезну роль в цьому номері, принесла величезну користь. Я дуже вдячний "Танцям" і хореографу-постановнику Костянтину Гордієнку за те, що ми змогли взяти участь у цьому номері, бо він був небезпечним. Важливо було не перейти межу естетики й вульгарності. Я вважаю, нам це вдалось.

Артур Логай з Анною Кареліною та Яною Цибульською / Фото з інстаграму проєкту

Як Ви відреагували на номінацію? Були готові до танцю за життя?

Це був не танець за життя, а повноцінний номер. Найбільший комплімент був від Ані, бо після ефіру вона сказала: "Це був справжній турнірний пасадобль".

Мені дуже шкода, що ми опинились у номінації з Євгенією. У нас склались дуже хороші, теплі стосунки на проєкті. Мені шкода, що саме я був тією людиною, яка стала з нею в номінацію.