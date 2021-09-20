За місяць до першого ефіру "Танців з зірками" Олександра Заріцька розсварилась з партнером Олександром Прохоровим. Вони були близькими друзями й добре спілкувалися, однак юнак сумнівався у солістці гурту KAZKA.

До теми До старту прямих ефірів: солістка KAZKA відмовилась від партнера на "Танцях з зірками"

На його думку, у шоу вони протрималися б недовго через її легковажність. Танцівник нібито навіть за спиною у співачки ходив на проби до інших зіркових учасниць. Відтак Олександра вважає, що саме Прохоров спровокував розрив їхньої пари.

Відбувся невеликий конфлікт, й Олександр перший проявив бажання не танцювати. Я хотіла з Сашею танцювати, ми дуже дружили. І це був для мене удар,

– розповіла Олександра Заріцька.

Схоже, жодна інша партнерка не підійшла Олександру Прохорову, адже його немає в п'ятому сезоні "Танців з зірками". Натомість лідерці гурту KAZKA дістався п'ятиразовий чемпіон і півфіналіст чемпіонату світу Юрій Мєшков.

"Я просто погодилася на людину, яку взагалі не знаю. Але все класно, Слава Богу", – поділилась Заріцька.

У парі з Юрієм Мєшковим співачка встигла станцювати танго, бродвей і фокстрот. Ба більше, судді "Танців з зірками" називають їх фаворитами, а глядачі шалено підтримують.

Олександра Заріцька з партнером по "Танцях з зірками" / Фото з інстаграму KAZKA