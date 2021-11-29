У суперфіналі "Танців з зірками" зустрілись три найсильніші пари ювілейного сезону – Ольга Харлан і Дмитро Дікусар, Артур Логай та Анна Кареліна, Костя Войтенко і Роксоляна Маланчук. Усі вони востаннє вийшли на паркет з трьома фантастичними номерами, вкотре підкоривши серця суддів і тисяч телеглядачів. За 13 випусків кожна з пар шалено виросла, тому була гідна головного трофея танцювального проєкту.

Гаряча тема "Танці з зірками" 13 випуск: як пройшов грандіозний суперфінал шоу з Логаєм, Харлан та Войтенком

За результатами голосування суддів і глядачів переможцями "Танців з зірками" стали Артур Логай та Анна Кареліна. Під бурхливі оплески публіки вони забрали заповітний кубок, заради якого пітніли в залі та не спали ночами. Актор і танцівниця не стримували ані емоцій, ані сліз.

Артур Логай та Анна Кареліна – переможці проєкту "Танці з зірками 2021" / Фото з інстаграму шоу

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Срібло на "Танцях з зірками" дісталось не менш сильній парі – Ользі Харлан і Дмитру Дікусару. До омріяної перемоги їм не вистачило одного кроку.

Ольга Харлан і Дмитро Дікусар / Фото з інстаграму шоу

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Натомість третє місце в суперфіналі "Танців з зірками" посіли Костя Войтенко і Роксоляна Маланчук. Цій парі забракло не лише балів суддів, а й підтримки глядачів. Вони гідно прийняли поразку та в очах тисяч фанів покинули паркет переможцями, а не переможеними.

Костя Войтенко і Роксоляна Маланчук / Фото з інстаграму шоу