60-річний Ігор Кондратюк не розсекречує місце, де розташований його будинок, але зазначає, що це далі від Бучі, Гостомеля та Ірпеня. Селище, де живе зірка, окупанти прострілювали, тож там зруйновано й спалено не один дім. У маєток телеведучого поцілили з "Граду".

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Вчора сапери витягнули те, що прилетіло у наш дім 14 березня від росіян-вбивць. Має назву 9М22У. Снаряд для "Градів",

– розповів Ігор Кондратюк.

"Най згорять в пеклі всі, хто його випустив, їхні родичі, земляки і співгромадяни. Лише канцлер ФРН Шольц думає, що цей снаряд запустив Путін-х*йло особисто. Росія вбиває. Смерть російським окупантам", – емоційно додав шоумен.

Снаряд окупантів, який розтрощив будинок Ігоря Кондратюка / Фото з фейсбуку

У коментарях фоловери Кондратюка пораділи, що ніхто з його рідних не постраждав, і побажали окупантам такі ж "сюрпризи" в їхніх домівках:

"Таку красу в кожен руський двір, у кожну багатоповерхівку… У снах хай приходять тисячі безвинно загиблих. До кожного. На віки і на багато поколінь";

"Оце і є рашистська смердюча суть";

"Щоб всі їхні сім'ї пережили те, що принесли на нашу землю, горіти їм у пеклі";

"Нехай все повертається до рашистів тисячократно! Слава Україні";

"Дякувати Богові, що ви і ваші рідні живі! А ця орда руська пропаде. Ними управляє диявол, а з нами Бог".

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Що відомо про розтрощений будинок Ігоря Кондратюка

Сім'я шоумена виїхала на Захід 2 березня, за 12 днів до ракетного удару. Вони покинули дім після того, як за 10 кілометрів від них з'явилися російські танки. Усі разом поїхали до Львова.

Снаряд вцілив у двоповерховий будинок 14 березня, у день 60-річчя Ігоря Кондратюка. Як з'ясувалось згодом, ракета прилетіла в кабінет зірки.

Сам телеведучий за майно не переймався, обіцяв усе відбудувати. Тоді як його дружина Олександра плакала.

Повний текст публікації Ігоря Кондратюка:

Вчора сапери витягнули те, що прилетіло у наш дім 14 березня від росіян-вбивць. Зараз російські модератори від Цукерберга знову забанять пост за такі слова. Має назву 9М22У. Снаряд для "Градів".

Най згорять в пеклі всі, хто його випустив, їхні родичі, земляки і співгромадяни! І лише канцлер ФРН Шольц думає, що цей снаряд запустив Путін-х*йло особисто! Росія вбиває. Смерть російським окупантам.