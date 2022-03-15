Про це він повідомив в ефірі 24 каналу. За його словами, у будинку зазвичай перебувало багато людей, однак коли загроза обстрілів зросла – усі виїхали.

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Неподалік вже були танки окупанта

Кондратюк зазначив, що населений пункт, де він проживає з родиною розташований трохи далі від Бучі, Гостомеля та Ірпеня. Водночас додав, що цей район окупанти теж прострілювали.

Прилетіло в моє улюблене місце – у кабінет. У будинку нікого не було, ми його покинули ще 2 березня, бо за кілька кілометрів вже були російські танки,

– розповів Кондратюк.

Продюсер повідомив, що в його селі вже згоріло декілька будинків. Водночас зауважив, що тероборона продовжує гасити пожежі.

Головне, аби вигнали рашистів

Кондратюк також зазначив, що зовсім не переймається за своє майно, адже зараз є важливіші речі. Крім того, додав, що все обов'язково відбудує навіть і не турбується якщо снаряди знову прилетять в його будинок.

"Якщо виганятимуть чортів-рашистів з наших околиць, то може прилетіти – і від наших, і від їхніх. Немає значення, аби тільки вигнали їх за кордони України. Тому буде те, що буде. Головне, аби люди не постраждали й залишились живі", – підсумував Кондратюк.