Відомий український продюсер Ігор Кондратюк мав будинок під Києвом, де проживав з родиною. Та вранці 14 березня снаряд від російських військових прилетів у дім, зруйнувавши його частину.

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Окупанти влучили в дім Кондратюка

Сьогодні, 14 березня, Ігорю Кондратюку виповнилося 60 років. Та день ювілею він розпочав не надто радісною новиною.

Одне з перших привітань з ювілеєм мені сьогодні "прилетіло" від рашистів. Росіяни – лайно планети Земля, – поцілили в наш будинок під Києвом. Палайте в пеклі, імперські безславні безмозглі покидьки! Слава ЗСУ! Слава Україні! Смерть російським окупантам,

– написав Ігор Кондратюк.

Продюсер показав кадри постраждалого будинку під Києвом. Судячи з фото, снаряд зачепив лише частину будинку й не зруйнував його повністю. Однак деякі вікна та дворик не вціліли.



Снаряд влучив у будинок Кондратюка / Фото з фейсбуку Ігоря Кондратюка



Снаряд влучив у будинок Кондратюка / Фото з фейсбуку Ігоря Кондратюка



Снаряд влучив у будинок Кондратюка / Фото з фейсбуку Ігоря Кондратюка

Додамо, не тільки будинок Ігоря Кондратюка постраждав від снарядів агресора. Дім танцівниці Ілони Гвоздьової повністю зруйнували ще 3 березня.

Нагадаємо, що Ігор Кондратюк служить у територіальній обороні одного з сіл, що у бік Житомира. На потреби Збройних Сил України він нещодавно переказав 300 тисяч гривень.