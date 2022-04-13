60-летний Игорь Кондратюк не рассекречивает место, где расположен его дом, но отмечает, что это дальше Бучи, Гостомеля и Ирпеня. Поселок, где живет звезда, оккупанты простреливали, там разрушен и сожжен не один дом. В имение телеведущего попали из "Града".

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Вчера саперы вытащили то, что прилетело в наш дом 14 марта от россиян-убийц. Имеет название 9М22У. Снаряд для "Градов",

– рассказал Игорь Кондратюк.

"Пусть сгорят в аду все, кто его выпустил, их родственники, земляки и сограждане. Лишь канцлер ФРГ Шольц думает, что этот снаряд запустил Путин-х*йло лично. Россия убивает. Смерть российским оккупантам", – эмоционально добавил шоумен.

Снаряд оккупантов, который сокрушил дом Игоря Кондратюка / Фото из фейсбука

В комментариях фоловеры Кондратюка порадовались, что никто из его родных не пострадал, и пожелали оккупантам такие же "сюрпризы" в их домах:

"Такую красоту в каждый русский двор, в каждую многоэтажку… Во снах пусть приходят тысячи безвинно погибших. К каждому. Во веки и на многие поколения";

"Вот и есть рашистская вонючая сущность";

"Чтобы все их семьи пережили то, что принесли на нашу землю, гореть им в аду";

"Пусть все возвращается к рашистам тысячекратно! Слава Украине";

"Слава Богу, что вы и ваши родные живы! А эта орда русская пропадет. Ими управляет дьявол, а с нами Бог".

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Что известно о сокрушенном доме Игоря Кондратюка

Семья шоумена уехала на Запад 2 марта, за 12 дней до ракетного удара. Они покинули дом после того, как в 10 километрах от них появились российские танки. Все вместе поехали во Львов.

Снаряд попал в двухэтажный дом 14 марта, в день 60-летия Игоря Кондратюка. Как выяснилось, ракета прилетела в кабинет звезды.

Сам телеведущий за имущество не переживал, обещал все отстроить. В то время как его жена Александра плакала .

Полный текст публикации Игоря Кондратюка:

Вчера саперы вытащили то, что прилетело в наш дом 14 марта от россиян-убийц. Сейчас российские модераторы от Цукерберга снова забанят пост за такие слова. Имеет название 9М22У. Снаряд для "Градов".