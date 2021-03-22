Після скандальних заяв про расизм: королівський палац перегляне політику різноманітності
Після звинувачень у расизмі від Меган Маркл Букінгемський палац вирішив переглянути політику різноманітності. Зокрема, монарша родина повинна надати рівні можливості представникам різних соціальних груп.
Джерело:BBC
У резонансному інтерв'ю Меган Маркл та принца Гаррі пролунали гучні заяви про расизм у королівській родині. Окрім того, що там розпочнуть розслідування на цю тему, палац планує переглянути політику різноманітності.
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Палац перегляне політику різноманітності
За словами джерел, у королівському палаці вже діють правила, певні процедури та програми, що спрямовані на надання рівних можливостей представникам різних суспільних груп. Однак вони не змогли допомогти досягти бажаного прогресу в цьому питанні.
Таким чином, після звинувачень у расизмі в палаці проаналізують зміни й переглянуть політику різноманітності. Зокрема, зміни відбудуться в Букінгемському та Кенсінгтонському палаці, а також у Кларенс-гаусі.
Звинувачення в расизмі та реакція монаршої родини
- В інтерв'ю Меган Маркл та принца Гаррі Опрі Вінфрі герцогиня заявила, що в королівському палаці обговорювали колір шкіри Арчі, тобто звинуватила членів сім'ї в расизмі.
- Опра Вінфрі згодом зазначила, що ні королева Єлизавета II, ні принц Філіп не мають стосунку до скандальної заяви Меган Маркл.
- Принц Вільям став першим, хто публічно прокоментував інтерв'ю брата. На питання журналіста він переконано заявив: "Ми взагалі не расистська сім'я!".
- Інсайдери згодом розповіли, що помічники принца Вільяма наполягали, щоб він і Кейт ігнорували будь-які питання про інтерв'ю під час виходу, оскільки це "недоречно" робити під час поїздки в школу. Але королева Єлизавета та принц Чарльз цю ідею нібито, навпаки, підтримали.
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