Після звинувачень у расизмі від Меган Маркл Букінгемський палац вирішив переглянути політику різноманітності. Зокрема, монарша родина повинна надати рівні можливості представникам різних соціальних груп.

У резонансному інтерв'ю Меган Маркл та принца Гаррі пролунали гучні заяви про расизм у королівській родині. Окрім того, що там розпочнуть розслідування на цю тему, палац планує переглянути політику різноманітності.

Варто знати Меган Маркл збрехала про таємне весілля: в мережі з'явилося свідоцтво про шлюб

Палац перегляне політику різноманітності

За словами джерел, у королівському палаці вже діють правила, певні процедури та програми, що спрямовані на надання рівних можливостей представникам різних суспільних груп. Однак вони не змогли допомогти досягти бажаного прогресу в цьому питанні.

Таким чином, після звинувачень у расизмі в палаці проаналізують зміни й переглянуть політику різноманітності. Зокрема, зміни відбудуться в Букінгемському та Кенсінгтонському палаці, а також у Кларенс-гаусі.

Звинувачення в расизмі та реакція монаршої родини