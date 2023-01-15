"Холостяк" Алекс Топольський зробив фінальний вибір наприкінці романтичного проєкту. Та наразі невідомо, чи разом залишилися переможниця шоу з головним героєм.

До слова Холостяк 12 сезон: біографія переможниці Каті Лозовицької

Алекс показав перші фото з Катею

Алекс Топольський на своїй сторінці опублікував спільні фото з обраницею. Скоріш за все, ці кадри зроблені вже після фіналу "Холостяка" та поза камерами. Катя позує з Алексом на борту літака, в автівці та інших місцях. У підписі до цих кадрів бізнесмен назвав дівчину "рідною людиною".

Це був дуже насичений та незабутній для мене період. Участь у шоу подарувало мені емоцій на все життя, а найголовніше – знайомство з рідною мені людиною. Я дуже радий, що стільки людей стежили за нашою історією. І мені хочеться продовжувати ділитися з вами своїми думками та почуттями,

– поділився Алекс Топольський.

Алекс та Катя після шоу / Фото з інстаграму Алекса

Як склався фінал "Холостяка"

Алекс Топольський у 12 випуску проєкту обрав Катерину Лозовицьку, відправивши додому Сашу Мудру. Він сказав, що саме ім'я Каті пролунало в його серці.

Згодом "Холостяк" пояснив, що вирішив будувати стосунки не з Сашею тому, що вже мав схожі стосунки, побудовані на пристрасті. Він подарував обручку Каті, з якою більше бачить створення сім'ї та сталі спокійні взаємини. До того ж Алекс дослухався до слів його мами.

В мережі активно обговорюють вибір Алекса Топольського. Хтось похвалив фінал проєкту, інші діляться думками про Сашу Мудру. До слова, фіналістка поділилась, що не думала, що після усього Алекс зможе її відпустити та зробити таку помилку.