Три місяці Україна спостерігала за тим, як у 12 сезоні "Холостяка" шукає кохання бізнесмен Алекс Топольський. 13 січня стало відомо, що обраницею чоловіка стала 25-річна Катя Лозовицька.

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У фіналі суперницею Каті була Саша Мудра, з якою в Алекса від початку проєкту були особливі стосунки. Саша зізналася Топольському у коханні, їхня історія розвивалася дуже швидко і пристрасно, дівчина була впевнена, що саме вона стане тією, з ким "Холостяк" будуватиме стосунки поза камерами. Але сталося не так, як гадалося.

Реакція Саші Мудрої на вибір Топольського

Після фіналу на особистій інстаграм-сторінці, яка є приватною, Саша опублікувала лаконічний допис, у якому подякувала глядачам за любов і підтримку. Мудра розчарована вибором Алекса, але не сумнівається, що в неї буде світле майбутнє.

Не думала, що після всього, що було між нами, особливо в останні дні, він зможе так помилитися та відпустити мене. Прикро, що людина так і не змогла мене зрозуміти, навіть після того, як я відкрила свою душу,

– написала Саша.



Саша Мудра про вибір Топольського у фіналі "Холостяка-12" / Скриншот з інстаграму дівчини

У коментарях шанувальники Саші висловлюють свою підтримку.

"Добре, що не вибрав! Ти знайдеш свого чоловіка!"

"Все правильно сказала, браво! З такими так і треба. Красуня!"

"Як на мене, ти найкраща! Хай там як, ти гідна кращого, ніж Алекс!"

"Ти гідна кращого! Дивилася фінал і плакала, знала, що проєкт, але все одно. Виграла та бобриха Катя, ну й нехай. Бажаю бути щасливою, Сашо Мудра! Ти зірка цього проєкту!"

"Дуже достойно показала себе під час церемонії та красиво пішла. Розумничка!"

Коментарі під дописом Саші Мудрої / Скриншот з інстаграму дівчини

Однак є й ті, хто залишає негативні коментарі на адресу дівчини. Багатьом глядачам не сподобалися слова Мудрої після прощання з Алексом. А автомобілі дівчина сказала, що не розчарована його вибором, а зізнання у коханні нічого не значить.

"Жах. Повне розчарування. Лицемірство. Гра на камеру. Алекс зробив правильний вибір".

"Коментар в машині – просто жах, ганьба".

"Вкінці показала справжнє обличчя".

"Огидна поведінка вкінці!"

"Ура" Нарешті він хоч щось правильно зробив".

Коментарі під дописом Саші Мудрої / Скриншот з інстаграму дівчини