Минулого тижня на "Холостяку-12" відбулася найдраматичніша церемонія троянд, адже за крок до фіналу шоу покинули одразу дві фаворитки – Марина та Саша Погорєлова, передає 24 Канал. У 12 випуску Алекс Топольський представив Сашу Мудру та Катю Лозовицьку мамі й влаштував їм незабутні побачення в Португалії. Як усе пройшло й для кого ця зустріч стала останньою, читайте нижче.

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Знайомство Саші Мудрої з мамою "Холостяка"

Спочатку з мамою Алекс Топольський познайомив Сашу Мудру. Це взагалі перша дівчина, яку він їй представив. Вона підійшла до цього відповідально й підготувала подарунок – хустинку з жовтим орнаментом.

Я буду собою, але, звичайно, поводитимуся добре. Я вмію подобатися мамам,

– заявила дівчина за кадром.

У перші хвилини Наталія Володимирівна здалася Саші суворою, бо з ходу закидала питаннями. Однак вона підготувала дівчині завдання – задекорувати пляшку як капсулу бажань, і за цим заняттям і без Алекса їхнє спілкування пішло легше. Маму "Холостяка" дуже здивувало, що у свої 25 років Саша ніде не працює, не любить рутину, готувати і прибирати, але хоче трьох дітей.

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Я не зрозуміла, чи готова вона до монотонних обов'язків. Життя ж складається не тільки з жартиків і приколів. Це все просто прекрасна картинка… Я думаю, що вони підходять одне одному саме за темпераментом,

– підсумувала Наталія Володимирівна.

Знайомство Саші з мамою "Холостяка" Алекса Топольського / Скриншот з відео

Знайомство Каті з мамою Алекса Топольського

Перед зустріччю з мамою "Холостяка" Катя пекельно хвилювалася, адже нічого про неї не знала, але водночас дуже хотіла побачити, який Алекс з найближчою людиною. Дівчина зробила Наталії Володимирівні глибокий презент – подарувала волоський горіх з колекцією спецій, адже це символ мудрості та довголітня.

Як з Сашею, так і з Катею мама Алекса Топольського робила капсулу бажань. На тет-а-тет спілкуванні вона дізналася, що на шоу дівчина прийшла закохатися. Її приємно здивувало, що з 15 років модель живе сама, а в майбутньому мріє відкрити кав'ярню. Катя навіть розповіла про минулі стосунки, тож здалася максимально щирою. Навіть історіями з його дитинства перейнялася більше, ніж Саша Мудра.

Однак жінка здивувалася, що Катя так і не сказала про закоханість до її сина. "Я бачу, що вона щось відчуває до нього, але про кохання не сказала. Може бути, що вона соромиться про це говорити. Але видно, що вони ставляться тепло одне до одного", – прокоментувала мама Алекса Топольського.

Мені дуже сподобалася Катруся. М'яка така дівчинка, самостійна, уже пожила окремо від батьків. А Саша трішки на драйві, характерна,

– зізналася Наталія Володимирівна за кадром.

Знайомство Каті з мамою "Холостяка" Алекса Топольського / Скриншот з відео

Цікаво, що мама "Холостяка" ставила дівчатам одні й ті самі запитання. Якщо Саша у капсулу бажань поклала "усміхайся частіше", то Катя мріє про здоров'я близьких і свою сім'ю. Якщо Саша найбільше пишається стрибком у воду після того, як мало не втонула, то Катя – тим, що заробила на машину, квартиру та навчання за кордоном.

Екстремальне побачення з Сашею на Мадейрі

На фінальному побаченні сезону "Холостяк" запропонував Саші подивитися на Мадейру з висоти пташиного польоту. Вони спробували параглайдинг. "Це було незабутньо, це було як уві сні, дуже класно. Є такі дні, які назавжди залишаються в серці. Це один з них", – зізналася дівчина, яка без вагань погодилася "політати".

"Холостяк" після параглайдингу з Сашею на Мадейрі / Скриншот з відео

На вечері з приголомшливим видом на острів Алекс Топольський запитав Сашу про найулюбленіший момент проєкту. Якщо він згадав перше побачення у Львові, то перше, що спало їй на думку – "гордість за саму себе, що шила", бо за 12 тижнів було багато рукоділля.

Я радий, що вона відчуває гордість. Але я не очікував цього почути. Я сподівався, що хоч почасти буду там фігурувати,

– прокоментував "Холостяк".

Він несподівано запропонував Саші зіграти у гру, схожу на ту, з якою вона прийшла на першу вечірку "Холостяка". Так, Алекс подарував браслет і наголосив на невимушеність між ними та свободі у стосунках. Натомість учасниця не насмілилася зізнатися в почуттях, а сказала лише про інтерес та зв'язок. Тож він запросив її на танець, бо, на думку Саші, "краще потанцювати, а не обговорювати якісь серйозні теми".

Ти мені не просто подобаєшся, це не просто симпатія, це закоханість. Не просто хі-хі, ха-ха,

– заявила Саша вже в номері зі свічками.

Вони піддалися пристрасті та сексуальній енергії, яка вирує в учасниці, але Алекса здивувало, що вона не планує день і живе спонтанністю, сюрпризами, бачить життя тільки в рожевому кольорі.

"Холостяк" на фінальному побаченні з Сашею на Мадейрі / Скриншот з відео

Відверте фінальне побачення з Катею

Щоб дізнатися, як вони долатимуть перешкоди та випробування в реальному житті, Алекс запропонував Каті каньйонінг – спуск по водоспаду. Спочатку навіть він зам'явся, адже це екстримальна розвага. Дівчина хоч і боялася, але пішла на цю авантюру.

"Алекс мені дуже допомагав, буквально перетягував мене через кожен камінь. Дуже піклувався про мене", – прокоментувала Катя. Безумовно, не обійшлося без пристрасних поцілунків під водоспадом.

Холостяк" на каньйонінгу з Катею на Мадейрі / Скриншот з відео

Далі на них чекав обід у тропічному саду палацу Монте. Там "Холостяк" почув, що Катя, на відміну від Саші, планує та розписує кожен день. Крім того, дівчина мріє, що після шоу вони полетять відпочити в Австрію, бо там живе її близька подруга, а після будуватимуть сім'ю або в Києві, або у США, адже в неї є американська віза на п'ять років. Це, до речі, приємно здивувало Алекса, адже раніше він про це не чув.

У номері Катя зізналася у страху, що після фіналу все може рухнути, виявитися неправдою, вона досі не впевнена в його намірах. Так Алекс почув, що багатьма своїми переживаннями дівчина не ділилася, тримала в собі.

Мені дуже подобається, що Катя дуже делікатна, ніжна,

– підсумував "Холостяк" фінальне побачення сезону.

Холостяк" на побаченні з Катею на Мадейрі / Скриншот з відео

Фінальна церемонія сезону

У розкішному палаці на Мадейрі Алекс Топольський вперше зізнався, що отримав від проєкту те, що хотів – закохався. Дівчина, до якої в нього виникли почуття – Катя Лозовицька.