Рік тому на Мадейрі "Холостяк" Алекс Топольський обирав між двома дівчатами, які підкорили його серце з першої вечірки – Сашею Мудрою та Катею Лозовицькою. У Португалії він нібито дослухався до свого серця, а тепер підключив голову та пояснив своє рішення багатотисячній публіці.

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Чому "Холостяк" обрав Катю, а не Сашу

З'ясувалося, що в Алекса Топольського були дівчата, схожі на Сашу Мудру – драйвові, характерні, запальні, а з такими, як Катя, він ніколи не зустрічався. Вона нібито більше підходить для створення сім'ю, про яку він так рідко заїкався на проєкті.

У мене були такі стосунки, де дівчина була суцільною пригодою, де дух авантюризму був майже кожного дня. Де дійсно палала пристрасть. Але в мене не було стосунків, де почуття створюються та розвиваються на основі сімейних цінностей також. Де я знаю, що вдома мене чекають, підтримують, де є довіра, кохання, справжні почуття. І мені здалося, що Катя до такого більше схильна й готова,

– пояснив Алекс Топольський.

Цікаво, що на фінальний вибір "Холостяка" вплинули ще й слова мами Наталії Володимирівни, якій на знайомстві Катя сподобалася більше.

"Звісно, я дослухався до слів мами. Для мене була важлива її думка. Вона завжди зі мною чесна, каже від серця, нічого не приховуючи. І я дуже вдячний, що вона була зі мною поруч у такий важливий момент", – додав головний герой.

"Холостяк" Алекс Топольський з переможницею Катею / Фото з його інстаграм-сторіс

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Нагадаємо, напередодні фіналу Алекс Топольський чомусь порівняв дівчат з яхтами. Сашу – з тією, яку "носило в різні боки, в якій була дикість, жага до пригод, яка належить природі та стихії". Тоді як Катю – з яхтою, яка "нікуди не рвалася, була в умиротворенні та спокої".

Так "Холостяк" натякав, що робив вибір між спонтанністю та спокоєм, пристрастю та глибиною, вічною молодістю та чудовою мамою. У результаті він обрав друге.