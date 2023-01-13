Як склалася історія "Холостяка" Алекса Топольського та переможниці Каті Лозовицької, дізнаємося у пост-шоу вже наступного тижня, а поки читайте біографію дівчини, яка підкорила серце головного героя на сайті 24 каналу.

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Біографія переможниці "Холостяка" Каті Лозовицької

Дівчина з Києва. З 15 років вона працює фотомоделлю в Україні та по всьому світу – у Німеччині, Італії, Британії, Франції. Завдяки цьому вона швидко стала самостійною та до 25 років заробила на всі свої "хочу" – квартиру, машину, навчання за кордоном. У неї дві освіти – юридична в Київському лінгвістичному університеті та готельний менеджмент в Іспанії.

Батьки Каті, з якими Алекс Топольський познайомився в 11 випуску, працюють у РАЦСі. Тож коли вона бачить щасливі пари на весіллях, також хоче знайти свою половинку та вийти заміж. До проєкту в неї було двоє серйозних стосунків – з колегою з модельного бізнесу та чоловіком, з яким були нездорові "гойдалки". Тож поряд з собою вона хоче бачити порядного, амбітного хлопця з почуттям гумору та який вміє відчувати.

До речі, у Каті Лозовицької є хобі – бальні танці, якими вона займається з дитинства.

Катя Лозовицька – переможниця "Холостяка-12" / Фото з інстаграму дівчини

У фінальному епізоді 12 сезону шоу "Холостяк" Катя, на відміну від Саші, заявила, що готова будувати сім'ю з Алексом Топольським, а за рік бачить себе поряд з ним. Вона мріяла повернутися до Києва як пара й навіть була готова переїхати у США, де в нього бізнес. Однак, судячи з соцмереж моделі, вона все ж залишилася в Україні. Тоді як головний герой виїхав до Америки ще до 24 лютого, адже в день нападу Росії на Батьківщині його не було. Тож поки невідомо, як склалися їхні стосунки після "так" на Мадейрі.

Катя Лозовицька з "Холостяком" і Решетником у фіналі / Фото з інстаграму ведучого