Романтичне реаліті-шоу "Холостяк" 12 сезон підійшов до кінця. У фіналі проєкту Алекс Топольський обрав ту, з якою готовий продовжити будувати особисте життя.

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Переможницею 12 сезону шоу стала Катерина Лозовицька. У мережі вже активно обговорюють, чи справді вона заслуговувала бути обраницею бізнесмена Алекса Топольського.

Свій коментар залишила і "Холостячка" Злата Огнєвіч: "Кохання перемагає. Чарівна історія".



Переможниця проєкту / Фото з інстаграму шоу

Як у мережі реагують на фінал

Як і зазвичай, глядачі романтичного проєкту поділилися у своїх думках. Є ті, хто вважають Катю гідною дівчиною та хорошою парою для Алекса.

"Вперше за 12 років обрали ту, за яку я вболівала";

"Катя – One Love";

"Катя – правильний вибір";

"Так! Ура. Виявилося, що він розумний чоловік";

" Розуму вистачило, респект. Шкода, якщо вже не разом ";

"; "Ура, найкращий вибір";

"Прекрасна, ніжна, чарівна дівчина на цьому сезоні "Холостяк" залишиться Катя".

Є такі користувачі мережі, що критикують Алекса:

"Катя найкраща та найдостойніша учасниця проєкту, тільки заслуговує набагато кращого чоловіка ніж Алекс. В цьому сезоні на мою думку холостяк – це клоун";

" Я звісно рада за неї, але він не достойний її ",

", "Перецілувався з усіма і зробив вибір, клоун".

Інші висловлюють свою думку щодо Саші Мудрої, яка неоднозначно висловилась про те, що її не обрав Топольський у фіналі.

"От Саша в машині і показала себе. Стерва ще та. Сьогодні закохана, завтра не закохана. Правильно що не вибрав. Бо на завтра вона б йому сказала "все, не закохана, чао"";

"Одне радує, це не Мудра. До кінця проєкту вона максимально забрехалась";

"Відповідь Саші звісно топ. Все в її стилі";

" Мудре рішення не вибрати Мудру . Але вона й до фіналу не мала дійти. Так що, людоньки, хай у вашому житті буде справжнє кохання, без фальші й постановки";

. Але вона й до фіналу не мала дійти. Так що, людоньки, хай у вашому житті буде справжнє кохання, без фальші й постановки"; "Нарешті Сашу спустили до землі",

"В кінці в авто Саша повелась у відповідях рівно так само як поводилась з дівчатами всі 12 тижнів. І чого Алекс вперто не хотів бачити, поки це не торкнулось особисто його, от і полилось гівно лопатою".

Також глядачі "Холостяка" діляться враженнями про 12 сезон: