Романтичне реаліті-шоу "Холостяк" 12 сезон підійшов до кінця. У фіналі проєкту Алекс Топольський обрав ту, з якою готовий продовжити будувати особисте життя.

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Переможницею 12 сезону шоу стала Катерина Лозовицька. У мережі вже активно обговорюють, чи справді вона заслуговувала бути обраницею бізнесмена Алекса Топольського.

Свій коментар залишила і "Холостячка" Злата Огнєвіч: "Кохання перемагає. Чарівна історія".


Переможниця проєкту / Фото з інстаграму шоу

Як у мережі реагують на фінал

Як і зазвичай, глядачі романтичного проєкту поділилися у своїх думках. Є ті, хто вважають Катю гідною дівчиною та хорошою парою для Алекса.

  • "Вперше за 12 років обрали ту, за яку я вболівала";
  • "Катя – One Love";
  • "Катя – правильний вибір";
  • "Так! Ура. Виявилося, що він розумний чоловік";
  • "Розуму вистачило, респект. Шкода, якщо вже не разом";
  • "Ура, найкращий вибір";
  • "Прекрасна, ніжна, чарівна дівчина на цьому сезоні "Холостяк" залишиться Катя".

Є такі користувачі мережі, що критикують Алекса:

  • "Катя найкраща та найдостойніша учасниця проєкту, тільки заслуговує набагато кращого чоловіка ніж Алекс. В цьому сезоні на мою думку холостяк – це клоун";
  • "Я звісно рада за неї, але він не достойний її",
  • "Перецілувався з усіма і зробив вибір, клоун".

Інші висловлюють свою думку щодо Саші Мудрої, яка неоднозначно висловилась про те, що її не обрав Топольський у фіналі.

  • "От Саша в машині і показала себе. Стерва ще та. Сьогодні закохана, завтра не закохана. Правильно що не вибрав. Бо на завтра вона б йому сказала "все, не закохана, чао"";
  • "Одне радує, це не Мудра. До кінця проєкту вона максимально забрехалась";
  • "Відповідь Саші звісно топ. Все в її стилі";
  • "Мудре рішення не вибрати Мудру. Але вона й до фіналу не мала дійти. Так що, людоньки, хай у вашому житті буде справжнє кохання, без фальші й постановки";
  • "Нарешті Сашу спустили до землі",
  • "В кінці в авто Саша повелась у відповідях рівно так само як поводилась з дівчатами всі 12 тижнів. І чого Алекс вперто не хотів бачити, поки це не торкнулось особисто його, от і полилось гівно лопатою".

Також глядачі "Холостяка" діляться враженнями про 12 сезон:

  • "Найкращий сезон, вони такі гарні, правильний вибір";
  • "Нарешті все закінчилося! Правильний вибір зробив";
  • "Файно. Тільки, мабуть, не разом".