"Холостяк" Алекс Топольский сделал финальный выбор в конце романтического проекта. Но пока неизвестно, остались ли вместе победительница шоу с главным героем.

К слову Холостяк 12 сезон: биография победительницы Кати Лозовицкой

Алекс показал первые фото с Катей

Алекс Топольский на своей странице опубликовал общие фото с избранницей. Скорее всего, эти кадры сделаны уже после финала "Холостяка" и вне камер. Катя позирует с Алексом на борту самолета, в машине и других местах. В подписи к этим кадрам бизнесмен назвал девушку "родным человеком".

Это был очень насыщенный и незабываемый для меня период. Участие в шоу подарило мне эмоций на всю жизнь, а самое главное – знакомство с родным мне человеком. Я очень рад, что столько людей следили за нашей историей. И мне хочется продолжать делиться с вами своими мыслями и чувствами,

– поделился Алекс Топольский.

Алекс и Катя после шоу / Фото из инстаграма Алекса

Как сложился финал "Холостяка"

Алекс Топольский в 12 выпуска проекта выбрал Екатерину Лозовицкую, отправив домой Сашу Мудрую Он сказал, что именно имя Кати прозвучало в его сердце.

Впоследствии "Холостяк" объяснил, что решил строить отношения не с Сашей потому, что уже имел схожие отношения, построенные на страсти. Он подарил обручальное кольцо Кате, с которым больше видит создание семьи и стали спокойные отношения. К тому же Алекс прислушивался к словам его мамы.

В сети активно обсуждают выбор Алекса Топольского Кто-то похвалил финал проекта, другие делятся мыслями о Саше Мудрой. К слову, финалистка поделилась, что не думала, что после всего Алекс сможет ее отпустить и совершить такую ошибку.