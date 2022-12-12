У 7 епізоді не Алекс Топольський вирішував, хто залишить романтичний проєкт. Одна з учасниць сама попросила героя відпустити її.

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Ліза про виліт з "Холостяка"

Єлизавета Кондрашевська відповіла, чому насправді вирішила спробувати свої сили на шоу і на що сподівалась, беручи в ньому участь.

"В казино є правило – головне вчасно піти. Я часто чую запитання – ну як можна піти на проєкт, де 25 дівчат борються за одного чоловіка? Це ж не природно! Як можна з ним цілуватися, коли він 5 хвилин тому цілувався з іншою? В моїй філософії життя є такий принцип – ти не зможеш зрозуміти нічого, окрім того, що було твоїм власним досвідом. Тому йдучи на проєкт, я не знала як це! Тому що в мене не було такого досвіду!".

Я справді сподівалася, що зможу знайти на проєкт свого чоловіка. І тільки тому, що останні сезони довели, що після проєкту можливі відносини й навіть сім'я. На початку у мене був інтерес до Алекса, деякий час я ще була в якійсь ілюзії та сподівалася на взаємні почуття, але… Але ви самі все бачили,

– відповіла Ліза.



Ліза Кондрашевська / Фото з інстаграму дівчини

Дівчина була неприємно здивована словами "Холостяка" про її нещирість. Тож розчарувалась у чоловікові та вирішила піти з шоу.

"Я вам ще розкажу правду, що відбувалося на нашому першому побаченні. Ось чому я була здивована та розчарована його словами, що я була закрита та неемоційна. А після того, як він ще заср*в мого вірша, я зрозуміла, що ловити мені тут нічого. Цікаве продовження will be...".

Цікаво, що допис прокоментувала одна з учасниць шоу, Вікторія Варлей. "Про вірш, я була в шоці, чесно кажучи", – написала дівчина.

Зауважимо, не тільки Єлизавета критикувала Алекса Топольського. Ось що про нього казали інші учасниці: