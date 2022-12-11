Алекс Топольський, головний герой 12 сезону романтичного шоу "Холостяк", є бізнесменом. Він розповів про заробіток у США.
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Скільки заробляє Алекс Топольський
Чоловік поділився, що до пандемії коронавірусу заробляв значно краще, аніж зараз.
До ковіду було набагато ліпше. До ковіду я заробляв десь 60 тисяч чистими в місяць, а після ковіду бізнес постраждав. І зараз у 2 – 2,5 раза менше,
– зізнався Алекс Топольський.
"Холостяк" додав, що кількість коштів, які потрібні для комфортного проживання у США, відрізняються залежно від регіону. Особисто йому необхідно від 5 тисячі доларів у місяць і вище. "Нью-Йорк дорожчий, ніж Лос-Анджелес. В Лос-Анджелесі на сім'ю з трьох людей, щоб комфортно жити, думаю, чотири тисячі доларів".
Чутки про забезпечення багатих жінок
Алекс Топольський також відповів, що ніколи не отримував пропозицій від жінок забезпечувати його. Адже з приїзду до Америки мав мету – відкрити свою справу.
"Ніколи такого не пропонували. Якби мені пропонували гроші дівчата, які в Беверлі-Гіллз живуть, то я б вже, напевно, сидів з цією дівчиною, або бабусею, масажував би їй спину біля басейну, поки вона п'є "Маргариту" і думав, як би мені себе втопити у цьому басейні, якщо я роблю таке. Це не в моєму характері, я б в житті таке не зміг робити. Тому я й працював чорноробочим в Чикаго, і в Нью-Йорку, роздавав ці флаєри. Я ніколи до цього не йшов. В Лос-Анджелесі таких можливостей, якщо ти хочеш в цьому напрямку розвиватися, дуже багато", – зазначив "Холостяк".