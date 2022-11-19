У 4 випуску "Холостяка" 12 сезон відбулися перші поцілунки між Алексом та учасницями. Про епізод висловилась одна з фавориток Аліна.

До слова Холостяк 12 сезон 4 випуск: перші поцілунки, гра "на слабо" і романтична ніч у замку

Аліна про "Холостяка"

Учасниця зізналась, що дивилась на Топольського як на чоловіка, з яким могло б скластися її життя. Бо прийшла на проєкт за коханням. Але у відповідь не отримала те, чого хотіла

Балачки з іншими дівчатами про якісь нісенітниці? Вислуховування бруду, що ллється з усіх сторін? Поцілунки на побаченнях, що були ніби зі "спортивного інтересу" у боротьбі за першість серед інших, а не прояв ніжності, ласки й любові, як зі сторони чоловіка, так і дівчини,

– висловилась Аліна.

Дівчина назвала головного героя "чоловіком, рішення якого не збігаються з його словами". Вона додала, що він майже з кожною дівчиною йшов на тактильний зв'язок та інтим. Аліна зізналась, що не зрозуміла, куди поділась його неприступність, повага до себе й дівчат: "Впевнена, що кожна з нас відчувала, що це вже занадто… Але не кожна була готова сказати – Ні, годі! Бо вже почала цю гру. Але ж це зовсім не гра. Це справжнє життя".

Учасниця підсумувала, що чекає індивідуального побачення, щоб розібратися у всьому.

Суворе правило шоу

Аліна в інстаграм-сторіз також відповіла на запитання, чи можуть учасниці під час проєкту користуватися телефоном.

Телефони були лише в редакторів. Ми мали можливість телефонувати рідним раз на тиждень (якщо все добре). Розмова з рідними лише у присутності редакторів,

– поділилась Аліна.



Аліна про правило шоу / Фото з інстаграм-сторіз

Зауважимо, що вже не вперше дівчина критикувала Алекса Топольського. Минулого тижня вона відреагувала на те, як він дивився на дівчат під час забігу. ". Це було більш принизливо, ніж азартно. У той момент, я думала, як же він тішиться зараз тим, що дівчата "випльовують" свої легені заради такого "аполлона". Абсурдна ситуація".