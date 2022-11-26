У 4 випуску Юля Кавчук отримала рожеву троянду, отже цього тижня вона мала всі права господарки дому. Однак дівчині не вдалося знайти спільну мову з іншими учасницями, тому й не впоралася з цією роллю.

До теми Холостяк 12 сезон 5 випуск: напружений тиждень у Дубаї та пристрасні поцілунки

Юля про "Холостяка" Алекса Топольського

Дівчата, які покидають "Холостяк", все частіше висловлюються про головного героя Алекса Топольського. Чоловік попрощався з Юлею, бо вона нібито невпевнена у собі дівчина. Після цього вона багато плакала. Так тривало тиждень. Причину цих сліз Юля не розуміє досі.

Наступного ранку я зустріла Алекса та Гришу на сніданку в готелі. Перший пройшов повз і навіть не привітався. А з Гришею поспілкувалася і посміялася: "СТБ – можливо все". Драми мало не буває,

– пригадала Юля.

Вона вже відпустила цю ситуацію і зізнається, що дуже рада, що покинула шоу саме тоді. Останній тиждень на проєкті їй було дуже складно.

"Можна було протягнути до 8 випуску. Я знала, як це зробити, але розуміла, що головне – зберегти репутацію (тоді ще не було озвучки і очевидного образу колгоспниці, який створили з допомогою неї). Треба залишатися людиною і берегти себе від ще більшого стресу. Останній тиждень мені було дуже погано, що мною маніпулюють", – зізналася дівчина.



Юля про Алекса Топольського / Скриншот інстаграм-сторіс дівчини



Юля про Алекса Топольського / Скриншот інстаграм-сторіс дівчини

Що про "Холостяка" казали інші дівчата