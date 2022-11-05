Після виходу в ефір 2 випуску "Холостяка-12" Анастасія Кузьмінська виплеснула в інстаграм-сторіс усе обурення від проєкту. Дівчина "наїхала" і на самого Алекса Топольського, і на психологиню, і на редакторську групу й навіть на ведучого Григорія Решетника. Ба більше, нібито саме через шоу її сім'я була змушена тікати з України під вибухи.

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Учасниця "Холостяка-12" розповіла про контракт, сценарій і штрафи на проєкті

Анастасія написала, що "монтаж та озвучка – це приголомшлива штука, де дуже грамотно показували те, що було задумано". Однак це не найстрашніше, що, за її словами, утнули продюсери "Холостяка". Вона розповіла про безперервні зйомки без їжі та сну, рабський контракт і штрафи до 100 тисяч гривень, маніпуляції з боку психологині, яка "зливала" правду головному герою, та редакторів, які змушували учасниць гризтися одна з одною:

"ставлення самого холостяка";

"ставлення ведучого";

"відсутність сну. Особисто мені не дали поспати навіть годину перед зйомками, і в результаті момент, де я сідаю в машину – це був кінець другої доби без сну";

"прохання редакторів говорити гидоту про інших і більше з'ясовувати стосунки на камеру, де я, зрозуміло, відмовлялася. Після чого мені прямо казали, що так я довго не затримаюся у проєкті. Про це мені сказали ще на першій вечірці";

"психолог. Так, у нас вона була на проєкті, яка унікальним чином входила в довіру, а потім зливала всю інфу Алексу та сценаристам. Для вибудови сюжету холостяк говорив дівчатам такі речі, які буквально травмували їх, і після проєкту учасницям потрібна була підтримка справжнього психолога і терапія, тривала, щоб відійти від того, що відбувалося в самому проєкті".

Дівчина пригадала, що контракт з проєктом "Холостяк" підписувала "на колінах, нашвидкоруч перед першими зйомками". Вона його навіть не прочитала, адже на той момент повністю довіряла команді, а коли показала своєму адвокату, той назвав угоду рабством.

Усі учасниці підписали строгий контракт, за яким ми не мали права ні на що до 9 липня 2022 року. Штрафи 50-100 тисяч гривень, і немає можливості не йти на співпрацю з каналом. Мій адвокат мені повідомив, що це не контракт, захищаючий права обох сторін, це рабство,

– обурилася Анастасія.

Настя з "Холостяка" розкритикувала проєкт / Скриншот з інстаграм-сторіс

Настя з "Холостяка" про контракт на проєкті / Скриншот з інстаграм-сторіс

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Крім того, саме через строгий контракт і штрафи дівчина була змушена приїхати в Україну з Іспанії, куди збиралася перевезти сім'ю на тлі загрози вторгнення Росії. Оскільки на 24 лютого були заплановані зйомки пост-шоу "Холостяка", Настя відклала еміграцію сім'ї, щоб не оштрафували. Через це їй довелося з однією валізою, наляканими дітьми та мамою тікати в Європу через Молдову.

"Я знала, що в Україні небезпечно, і з нового року готувалася на переїзд у Європу зі всією сім'єю. Але все ж з волі долі та строгим умовам контракту, я прилетіла в Україну. Думала, для зйомок пост-шоу, виявилося ж для того, щоб зібрати все життя в одну валізу, забрати дітей і маму та особисто вивезти їх через початок війни", – розповіла Настя.

Настя з "Холостяка" тікала від війни в Україні через проєкт / Скриншот з інстаграм-сторіс

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Настя з "Холостяка-12" розкритикувала Алекса Топольського

Дівчина видала, що головний герой "Холостяка" Алекс Топольський "ігнорував всі запитання дівчат, про себе зовсім не розповідав, весь час відповідав "давай спочатку про тебе, а потім про мене", а потім зйомки зупинялися, і він йшов". Ба більше, він нібито зумисне довів Настю до сліз при сині.

Алекс довів мене до сліз прям при сині саме розмовами про колишнього, а у випуску сказав, що це не розмови при дітях. Красунчик просто. Син був шокований, він тому й попросив Алекса в кінці не ображати мене… Вони не показали момент, де дитина хотіла сісти поряд зі мною, але Алекс попросив Макса сісти окремо,

– прокоментувала Настя.

Ба більше, дівчина заявила, що телеканал СТБ "офіційно не запитав дозволу на зйомки сина", тож не мав права влаштовувати їй такий сюрприз на побаченні з Алексом.

Настя з "Холостяка" розкритикувала Алекса Топольського / Скриншот з інстаграм-сторіс