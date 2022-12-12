В 7 эпизоде не Алекс Топольский решал, кто оставит романтический проект. Одна из участниц сама попросила героя отпустить ее.

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Лиза о вылете из "Холостяка"

Елизавета Кондрашевская ответила, почему действительно решила попробовать свои силы на шоу и на что надеялась, участвуя в нем.

"В казино есть правило – главное вовремя пойти. Я часто слышу вопрос – ну как можно пойти на проект, где 25 девушек борятся за одного мужчину? Это ведь не естественно! Как можно с ним целоваться, когда он 5 минут назад целовался с другой? В моей философии жизни есть такой принцип – ты не сможешь понять ничего, кроме того, что было твоим собственным опытом. Поэтому идя на проект, я не знала как это! Потому что у меня не было такого опыта!".

Я надеялась, что смогу найти на проект своего мужа. И только потому, что последние сезоны доказали, что после проекта возможны отношения и даже семья. В начале у меня был интерес к Алексу, некоторое время я еще была в какой-то иллюзии и надеялась на взаимные чувства, но… Но вы сами все видели,

– ответила Лиза.



Лиза Кондрашевская / Фото с инстаграма девушки

Девушка была неприятно удивлена словами "Холостяка" о ее неискренности. Так что разочаровалась в мужчине и решила уйти из шоу.

"Я вам еще расскажу правду, что происходило на нашем первом свидании. Вот почему я была удивлена и разочарована его словами, что я была закрыта и неэмоциональна. А после того, как он еще заср*л мой стих, я поняла, что ловить мне здесь ничего. Интересное продолжение will be...".

Любопытно, что сообщение прокомментировала одна из участниц шоу, Виктория Варлей. "О стихотворении, я была в шоке, честно говоря", – написала девушка.

Заметим, не только Елизавета критиковала Алекса Топольского Вот что о нем говорили другие участницы: