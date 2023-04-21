Почуття досі живуть, – Григорій Решетнік висловився про конфлікт між Топольським та Лозовицькою
Джерело:Григорій Решетник
Після закінчення проєкту "Холостяк-12" Алекс Топольський та його обраниця Катя Лозовицька були лише місяць у стосунках, а потім розійшлися. Проте пара досі свариться у публічному просторі. Їхній конфлікт прокоментував ведучий Григорій Решетник.
Він висловився про публічні сварки бізнесмена Алекса Топольского та переможниці проєкту Катерини Лозовицької. Раніше герой "Холостяка-12" показав свою кохану, з якою зустрічається близько 3 місяців.
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Після закінчення шоу ексзакохані почали негативно висловлюватися в бік одне одного та розповіли неприємні подробиці їхніх стосунків.
Тож прихильники поцікавилися у ведучого шоу Григорія Решетника, що він думає про цей конфлікт. В інстаграм-сторіз він відповів, що вважає, нібито почуття між Катериною та Алексом досі не вщухли.
Зізнатись, не встигаю стежити за усіма перипетіями життя героїв своїх проєктів... Але, якщо у них є реакція на слова і вчинки одне одного – значить почуття досі живуть. Якщо почуття проходять – людям стає просто байдуже, що відбувається в житті, колись коханої людини... А тут, я так розумію, зовсім інша ситуація,
– сказав Григорій.
Решетник прокоментував публічні сварки між Топольським та Лозовицькою / Скриншот
Що відомо про скандал між Лозовицькою та Топольським
- Катя Лозовицька та Алекс Топольський після завершення "Холостяк-12" зустрічалися лише місяць, а перед повномасштабним вторгненням Росії розійшлися. На постшоу Топольський зізнався, що під час стосунків з Катею думав про Сашу Мудру.
- Нещодавно Катерина пригадала, як Алекс у стані алкогольного сп'яніння намагався повернути їхні стосунки після проєкту. За її словами, Топольський хотів підтримувати гарну картинку, де вони спілкуються і в них все добре, проте Катерина цього не захотіла.
- Після цієї заяви Топольський сказав, що Лозовицька просто не може його відпустити. Він припустив, що їй досі болить через розрив. "Ти єдина, хто застряг у минулому. Живи своїм життям", – сказав Алекс.
- Зазначимо, що зараз Катерина Лозовицька у стосунках. Вона наголошує, що вони лиш почалися, проте її обранець – гідний чоловік. Алекс Топольський також похвалився романтичним побаченням з дівчиною на Балі. За його словами, пара разом вже близько 3 місяців.