Бізнесмен Алекс Топольський з початком повномасштабного вторгнення почав вести блог українською та запевняє, що допомагає країні. Щоправда, наразі він не планує повертатися до України.

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Алекс Топольський не повернеться до України

В інстаграм-сторіз герой "Холостяка-12" відповів, що вже 13 років не перебуває в Україні. Спершу він жив у США, а зараз перебуває на Балі. Серед причин також – його робота.

Друзі, мені важко відповісти на це запитання, бо я вже 13 років там не мешкаю. Я люблю Україну всією душею, там мій дім, там я виріс. Але поки що я тут, працюю та розвиваюсь, щоб підтримувати свою сім'ю,

– написав Алекс Топольський.

Чоловік також зізнався, що не вважає, ніби випав з українського контексту. На його думку, він стежить за усіма подіями.

"Ні, я стежу за новинами та в курсі всього що відбувається, допомагаю пожертвуваннями. Я не публікую всього цього з однієї причини: намагаюсь акцентувати свою увагу на тому, що я можу зробити прямо тут і зараз, як можу допомогти своїх країні та родині".



Алекс Топольський про Україну / Фото з інстаграм-сторіз

Нагадаємо, одного разу Алекс таки "випав" з українського контексту, коли опублікував відео під російську пісню. На це швидко відреагували прихильники: різко розкритикували Топольського за ролик з Балі.

Додамо, що чимало чоловіків виїхали за кордон під час повномасштабного вторгнення. Вони теж не хочуть повертатися до України у час війни – більше про тих, хто входить у цей список, дивіться тут.