Він висловився про публічні сварки бізнесмена Алекса Топольского та переможниці проєкту Катерини Лозовицької. Раніше герой "Холостяка-12" показав свою кохану, з якою зустрічається близько 3 місяців.

Цікаво Поки що я тут, – "Холостяк" Топольський відповів, чи повернеться до України, й назвав причину

Після закінчення шоу ексзакохані почали негативно висловлюватися в бік одне одного та розповіли неприємні подробиці їхніх стосунків.

Тож прихильники поцікавилися у ведучого шоу Григорія Решетника, що він думає про цей конфлікт. В інстаграм-сторіз він відповів, що вважає, нібито почуття між Катериною та Алексом досі не вщухли.

Зізнатись, не встигаю стежити за усіма перипетіями життя героїв своїх проєктів... Але, якщо у них є реакція на слова і вчинки одне одного – значить почуття досі живуть. Якщо почуття проходять – людям стає просто байдуже, що відбувається в житті, колись коханої людини... А тут, я так розумію, зовсім інша ситуація,

– сказав Григорій.



Решетник прокоментував публічні сварки між Топольським та Лозовицькою / Скриншот

Що відомо про скандал між Лозовицькою та Топольським