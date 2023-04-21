Он высказался о публичных ссорах бизнесмена Алекса Топольского и победительницы проекта Екатерины Лозовицкой. Раньше герой "Холостяка-12" показал свою любимую, с которой встречается около 3 месяцев.

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После окончания шоу бывшие влюбленные начали негативно высказываться в сторону друг друга и рассказали неприятные подробности их отношений.

Так что поклонники поинтересовались у ведущего шоу Григория Решетника, что он думает об этом конфликте. В инстаграм-сторез он ответил, что считает, что чувства между Екатериной и Алексом до сих пор не утихли.

Признаться, не успеваю следить за всеми перипетиями жизни героев своих проектов... Но если у них есть реакция на слова и поступки друг друга – значит чувства до сих пор живут. Если чувства проходят – людям становится просто безразлично, что происходит в жизни, когда-то любимого человека... А тут, я так понимаю, совсем другая ситуация,

– сказал Григорий.



Решетник прокомментировал публичные ссоры между Топольским и Лозовицкой / Скриншот

Что известно о скандале между Лозовицкой и Топольским