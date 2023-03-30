Герой 12 сезону "Холостяка" Алекс Топольський не приховує, що налагодив особисте життя після проєкту. Та поки що він приховує обличчя дівчини.

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Алекс Топольський сходив на побачення

Бізнесмен розповів, що днями мав неймовірне побачення з коханою. Спершу він обрав їй ніжний букет квітів. Пара сходила до закладу, а після цього гуляла біля моря.

Ми цілий вечір розмовляли про все на світі і не могли зупинитися,

– поділився Алекс Топольський.

Побачення Топольського з дівчиною / Фото з інстаграм-сторіз

Що відомо про стосунки Алекса

Вперше Алекс Топольський зізнався про новий роман після Дня святого Валентина – саме тоді він вперше показав спільне фото.

Згодом бізнесмен розповів, що закохався у дівчину. Він навіть відтворив на відео їхнє знайомство. Алекс побачив майбутню обраницю у кафе й вирішив її пригостити.

Топольський згодом поділився, що його стосунки з дівчиною тривають два місяці. Його коханій 23 роки, вона дизайнерка та має власний бренд жіночої білизни. Її не бентежить минуле Алекса та його участь у "Холостяку".