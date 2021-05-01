У 9 випуску "Холостяка", що вийшов на екрани 30 квітня, Михайло вкотре побував на романтичних побаченнях з красунями, які борються за його серце. У наступному етапі проєкту він продовжить будувати стосунки з 4 дівчатами. Хто з красунь покинув шоу на 9 тижні – читайте в матеріалі Showbiz 24.

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За крок до знайомства з батьками "Холостяк" вирішив попрощатися з Юлею "Зайкою". Він не повірив її відеозверненню і вважає, що в неї немає почуттів, а своє справжнє обличчя дівчина так і не показала йому.

Михайло зізнався, що йому боляче відпускати Юлю додому, оскільки в нього до неї справді є сильні почуття, яких немає до інших учасниць.

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Вже наступного тижня Розалі, Даша, Джессіка та Аня познайомлять "Холостяка" зі своїми батьками.