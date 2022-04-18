Хлопець з характером, – Фагот розповів про ставлення до Зеленського, з яким виступав на вечірках

18 квітня 2022 , 10:43
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Джерело:

"Україна 24"

Фагот з гурту ТНМК знайомий з Зеленським з часів "95 кварталу", вони бачилися на світських вечірках. Ще до президентства співак помітив, що в нього сильний характер, який він проявив тепер.

У Володимира Зеленського багато товаришів і знайомих з шоу-бізу, адже до політичної кар'єри він був коміком і 16 років очолював "Студію квартал 95". Фагот (справжнє ім'я – Олег Михайлюта) з гурту "Танок на майдані Конго" знає його не як політика, а як актора і шоумена. Однак, за словами музиканта, свій сильний характер він демонстрував навіть у досить комедійному образі. 

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Фагот про Володимира Зеленського 

Я завжди вважав його хлопцем з характером. Ми були знайомі з "95 кварталу". Нас запрошували, ми на вечірках перетиналися, але друзями не були. Характер, правда, відчувався одразу,
– зізнався Фагот. 

"Він розуміє, що відбувається, він розуміє, що це його країна, і це його ідея. Він зараз відкрився дуже добре", – вважає співак. 

Нагадаємо, Фагот захищає Київщину в лавах територіальної оборони. Про всіх зіркових захисників у ЗСУ та ТрО – читайте за посиланням

Хто з зірок підтримує Володимира Зеленського 

  • Співачка Наталка Карпа в ексклюзивному інтерв'ю 24 каналу зізналася, що пишається Зеленським і дякує Богу, що благословив нас саме ним у такий непростий час. Бо, на думку артистки, інші на його місці вже могли б здати Україну росіянам. 
  • Акторка "Студії квартал 95" Олена Кравець теж неймовірно пишається своїм другом і кумом. У час війни вона шле йому повідомлення і навіть меми, а він відповідає дуже коротко. 
  • Музична продюсерка Олена Мозгова переглянула своє ставлення до Зеленського. На виборах 2019 року вона не голосувала за нього, але через повномасштабну війну відчула його своїм президентом. 
Автор: Марина Джура