Хлопець з характером, – Фагот розповів про ставлення до Зеленського, з яким виступав на вечірках

Фагот з гурту ТНМК знайомий з Зеленським з часів "95 кварталу", вони бачилися на світських вечірках. Ще до президентства співак помітив, що в нього сильний характер, який він проявив тепер.

У Володимира Зеленського багато товаришів і знайомих з шоу-бізу, адже до політичної кар'єри він був коміком і 16 років очолював "Студію квартал 95". Фагот (справжнє ім'я – Олег Михайлюта) з гурту "Танок на майдані Конго" знає його не як політика, а як актора і шоумена. Однак, за словами музиканта, свій сильний характер він демонстрував навіть у досить комедійному образі.

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Фагот про Володимира Зеленського

Я завжди вважав його хлопцем з характером. Ми були знайомі з "95 кварталу". Нас запрошували, ми на вечірках перетиналися, але друзями не були. Характер, правда, відчувався одразу,

– зізнався Фагот.

"Він розуміє, що відбувається, він розуміє, що це його країна, і це його ідея. Він зараз відкрився дуже добре", – вважає співак.

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