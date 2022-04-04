У своєму фейсбуці жінка неочікувана написала допис, у якому пояснила, що зараз на стороні Володимира Зеленського. Через що вона вирішила про це написати – невідомо, проте коментарі до публікації вимкнені.

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Я не є фанатом Зеленського, я не голосувала за нього, я не відчувала і не визнавала його своїм президентом. Але я маю визнати, що він став моїм президентом за ці майже 40 днів… Я не буду під цим постом сперечатись, щось комусь доводити, чи відстоювати. Як казав один мій знайомий: " п**діти – не мішки ворочати", тому всім кому потрібно почесати язика, йдуть і роблять це на своїх кухнях та сторінках ФБ,

– каже продюсерка.

Вона додала, що якби хотіла прочитати щось образливе про Зеленського, то вона би пішла на акаунти росіян.

"Там вони відриваються по повній. Але я не ходжу по смітниках і помийках, і не хочу, не буду читати це лайно у стрічці новин на своїй сторінці! Я втомилась, в мене багато справ і витрачати свою енергію на хтозна-що не стану. Перемога буде! Всім, хто вірить у це і наближає її будь-якими доступними методами і можливостями – цьомки і обіймашки!" – додала Олена Мозгова і сказала, що навмисно закриває коментарі до публікації.



Мозгова підтримує дії Зеленського / Фото з фейсбуку продюсерки