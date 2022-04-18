У Владимира Зеленского много товарищей и знакомых с шоу-биза, ведь до политической карьеры он был комиком и 16 лет возглавлял "Студию квартал 95". Фагот (настоящее имя – Олег Михайлюта) из группы "Танок на майдані Конго" знает его не как политика, а как актера и шоумена. Однако по словам музыканта свой сильный характер он демонстрировал даже в довольно комедийном образе.
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Фагот о Владимире Зеленском
Я всегда считал его парнем с характером. Мы были знакомы с "95 квартала". Нас приглашали, мы на вечеринках пересекались, но друзьями не были. Характер, правда, чувствовался сразу,
– признался Фагот.
"Он понимает, что происходит, он понимает, что это его страна и это его идея. Он сейчас открылся очень хорошо", – считает певец.
Кто из звезд поддерживает Владимира Зеленского
- Певица Наталка Карпа в эксклюзивном интервью 24 каналу призналась, что гордится Зеленским и благодарит Бога, что благословил нас именно им в столь непростое время. Потому что, по мнению артистки, другие на его месте уже могли бы сдать Украину россиянам.
- Актриса "Студии квартал 95" Елена Кравец тоже невероятно гордится своим другом и кумом. Во время войны она шлет ему сообщения и даже мемы, а он отвечает очень коротко.
- Музыкальная продюсерша Елена Мозговая пересмотрела свое отношение к Зеленскому. На выборах 2019 года она не голосовала за него, но из-за полномасштабной войны почувствовала его своим президентом.