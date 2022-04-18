У Владимира Зеленского много товарищей и знакомых с шоу-биза, ведь до политической карьеры он был комиком и 16 лет возглавлял "Студию квартал 95". Фагот (настоящее имя – Олег Михайлюта) из группы "Танок на майдані Конго" знает его не как политика, а как актера и шоумена. Однако по словам музыканта свой сильный характер он демонстрировал даже в довольно комедийном образе.

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Фагот о Владимире Зеленском

Я всегда считал его парнем с характером. Мы были знакомы с "95 квартала". Нас приглашали, мы на вечеринках пересекались , но друзьями не были. Характер, правда, чувствовался сразу,

– признался Фагот.

"Он понимает, что происходит, он понимает, что это его страна и это его идея. Он сейчас открылся очень хорошо", – считает певец.

Напомним, Фагот защищает Киевщину в рядах территориальной обороны . Обо всех звездных защитниках в ВСУ и ТрО – читайте по ссылке .

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