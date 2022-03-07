Очевидно, співав Фагот (справжнє ім'я – Олег Михайлюта) на чергуванні в теробороні, адже на ньому бронежилет, а в руках – автомат. Щоправда, фани насварили артиста за те, що носить кепку замість каски.

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"Зродились ми великої години, з пожеж війни, із полум'я вогнів. Плекав нас біль по втраті України, кормив нас гнів і злість на ворогів", – заспівав Фагот.

Хто борець, той здобуває світ,

– додав він у підписі до патріотичного відео.

У коментарях своє захоплення Фаготом висловили його зіркові друзі – ведуча Соломія Вітвіцька та співак Олег Собчук. Фронтмен гурту "СКАЙ" і сам вступив до лав тероборони та засудив чоловіків, які через війну тікають за кордон.

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До слова, не лише Фагот підтримує бойових дух піснями.

Фронтмен гурту "Бумбокс" Андрій Хливнюк співав для українців посеред Києва, на Софійській площі. У військовій формі та з автоматом він виконав українську народну пісню "Ой, у лузі червона калина".

Музикант з Південної Африки The Kiffness навіть зареміксив її для своєї 900-тисячної аудиторії.

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