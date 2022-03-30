З початку російського вторгнення на територію України кілька українських знаменитостей виїхали з України та не повертаються. До прикладу, хореограф Макс Чмерковський, кухар Ектор Хіменес-Браво, ведучий Анатолій Анатоліч.

До слова Фагот переконаний, що з окупантами немає про що домовлятись: "Вони крадуть унітази"

Проте кожен з них продовжує або волонтерську роботу, або інформаційно бореться з ворогом. На запитання ведучої, чи засуджує Фагот їх, той відповів, що ні.

Я їх не звинувачую. Треба усвідомлювати хто, що ти можеш і хочеш. Немає нічого гіршого, як піти з людиною в бій, яка до цього не готова. Якщо хтось виїхав, або вирішив, що війна – я розумію. Само собою, якщо людина заховалася і ніяк не допомагає, нічого не робить – це вже інша справа. Але от мої всі, які з'їхали, то вони роблять багато волонтерської роботи. Кожен має бути на своєму місці,

– переконаний Фагот.

Сам Олег Михайлюта вступив у ТрО при ЗСУ на третій день повномасштабної війни Росії з Україною. Він дає собі відлік, що обороняє місто, як може, але "на нуль", тобто на передову, не їздить, бо немає достатньо військового досвіду.



Фагот обороняє Київ / Фото з інстаграму виконавця