Виглядає по-дитячому, – Григорій Решетник про конфлікти між "Холостяком" Алексом та учасницями

Ведучий проєкту "Холостяк" Григорій Решетник прокоментував розбірки між Алексом Топольським і фіналістками – Катею, Сашею та іншими учасницями. Він поділився, чому конфлікти його здивували.

Ведучий "Холостяка" та "Холостячки" Григорій Решетник зізнався, що не очікував конфліктів та суперечок між героєм шоу та його учасницями. І хоч Алекс та Катя нібито залишилися у добрих взаєминах після розриву, переможниця неодноразово зізнавалась у розчаруванні, а фіналістка Саша Мудра поскандалила з бізнесменом у мережі.

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Григорій Решетник про розбірки після "Холостяка"

Ведучий романтичного шоу зізнався, що веде проєкт уже 12 років, і до цього сезону реакція учасниць та учасників була значно стриманішою.

Але оскільки в нас була велика перерва, пройшов рік після зйомок, можливо, вони скучили за емоціями або хтось змінив свою думку з тих чи інших питань, у когось, можливо, з’явилися якісь нові сподівання, домисли, тому й почали ділитися своїми думками настільки емоційно,

– поділився Решетник.



Решетник з Алексом і Катею / Фото з інстаграму шоумена

"Але водночас мене це дуже тішить, бо ще раз доводить, що "Холостяк" – це реальне життя, це справжні емоції без сценаріїв, де кожен має право на свою думку".

Решетнику також пригадали публікації Топольського про те, що Саша Мудра нібито спустила на нього балійських собак.

"Я не встигаю за всім стежити, але часом, правда, це трішки по-дитячому виглядає, як на мене. Проте краще обом зараз прожити певні емоції і подорослішати. Єдине – хочу, щоб вони були добрішими одне до одного, пам’ятали та поважали той шлях, який разом пройшли в проєкті, і в жодному разі не переходили до ще більших звинувачень одне одного. Бо це мене трішки засмучує".

Інші сварки Топольського з дівчатами

, після випуску останніх серій проєкту Алекс Топольський опублікував іронічні фото, на яких просить Сашу Мудру не цькувати на нього балійських собак. Він попросив дівчину проявити гідність, перестати принижувати Катю і прийняти поразку. Саша тоді відповіла йому, назвавши спроби "Холостяка" привернути до себе увагу – жалюгідними.

Конфлікт Алекса з переможницею Катею стався після постшоу, коли Лозовицька назвала справжні причини їхнього розриву. "Холостяк" писав, начебто він став ініціатором розставання, а Катя стверджувала протилежне.

До того ж майже усі учасниці залишились у поганих взаєминах з Алексом Топольським: