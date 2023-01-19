Днем раніше Алекс Топольський опублікував в інстаграм-сторіс фото, на яких іронічно просить Сашу Мудру не цькувати на нього балійських собак після фіналу проєкту. Також він попросив не ображати його вибір та з гідністю прийняти поразку.

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Сашо, я все розумію. Образилась, бо зачепив его, і статус безробітної тепер складно буде підтримувати, але всьому є межа! Активізувати свої балійські зв'язки, щоб зі мною так жорстко розібратись – це вже перебір!.. Катю рухати не треба. Це вже не сардельки в рюкзаки кидати, як в дитинстві. Хоч раз прояви гідність. Я в тебе вірю!

– написав Топольський.

Алекс Топольський публічно зачепив Мудру / Фото з інстаграм-сторіс чоловіка

Реакція Саші Мудрої

Такі несподівані звернення до Саші Мудрої неабияк здивували саму дівчину, тому вона згодом відповіла йому в своїх інстаграм-сторіс. Вона покепкувала з його рівня української мови, давши пораду завантажити новий перекладач, а також вона не розуміє, що Алекс справді намагався сказати на своїй сторінці.

Дуже жалюгідна спроба привернути до себе увагу. Як і всі ті спроби, щоб відновити зі мною спілкування. Цю людину я заблокувала всюди, а він ще й досі намагається якось уколоти та нагадати про себе. Це ж як ти в мене був закоханий, що й досі не можеш змиритися, що мені на тебе байдуже... Прикро, що за образом принца увесь цей час ховалась порожнеча. Жалюгідне видовище,

– відповіла Саша Мудра.

Зокрема вона відмовилась показувати підписникам, що він їй писав після проєкту, бо вважає, що за кадром є багато речей, які повинні назавжди там залишитись. Зараз вона почуває себе "посередині системи", коли є реальність і те, що вона не може показати публічно.

Саша Мудра відповіла на сторіс Топольського / Фото з інстаграму дівчини

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