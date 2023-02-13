Ведущий "Холостяка" и "Холостячки" Григорий Решетник признался, что не ожидал конфликтов и споров между героем шоу и его участниками. И хотя Алекс и Катя якобы остались в хороших отношениях после разрыва, победительница неоднократно признавалась в разочаровании, а финалистка Саша Мудрая поскандалила с бизнесменом в сети.
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Григорий Решетник о разборках после "Холостяка"
Ведущий романтического шоу признался, что ведет проект уже 12 лет, и к этому сезону реакция участниц и участников была гораздо более сдержанной.
Но поскольку у нас был большой перерыв, прошел год после съемок, возможно, они соскучились по эмоциям или кто-то изменил свое мнение по тем или иным вопросам, у кого-то, возможно, появились какие-то новые надежды, домыслы, потому и начали делиться своими мыслями столь эмоционально,
– поделился Решетник.
Решетник с Алексом и Катей / Фото из инстаграма шоумена
"Но одновременно меня это очень радует, потому что еще раз доказывает, что "Холостяк" – это реальная жизнь, это настоящие эмоции без сценариев, где каждый имеет право на свое мнение".
Решетнику также вспомнили публикации Топольского о том, что Саша Мудрая якобы спустила на него балийских собак.
"Я не успеваю за всем следить, но порой, правда, это немного по-детски выглядит, как по мне. Однако лучше обоим сейчас прожить определенные эмоции и повзрослеть. Единственное – хочу, чтобы они были добрее друг к другу, помнили и уважали тот путь, который вместе прошли в проекте, и ни в коем случае не переходили к еще большим обвинениям друг друга. Потому что меня немного огорчает".
Другие ссоры Топольского с девушками
Конфликт Алекса с победительницей Катей произошел после постшоу, когда Лозовицкая назвала истинные причины их разрыва. "Холостяк" писал, будто он стал инициатором расставания, а Катя утверждала обратное.
К тому же почти все участницы остались в плохих отношениях с Алексом Топольским:
- Юлия Кучеренко подогрела слухи о том, что бизнеса Алекса Топольского в США нет. Девушка слышала, что он не занимается люксовыми апартаментами, а есть обычным риелтором.
- Марину обидело отношение "Холостяка" к ней после шоу: по ее словам, Алекс связывался со всеми девушками, а с ней переговаривался только через Сашу Мудрую. А когда Марина отказалась с ним разговаривать, начал вести себя хамовито и унижать.
- Юлия Кавчук заявила, что Алекс Топольский на самом деле был актером на шоу. Она рассказала, что мужчина был настоящим только на свиданиях, а на церемониях слова диктовали ему "в ухо" редактора.