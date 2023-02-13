Ведущий "Холостяка" и "Холостячки" Григорий Решетник признался, что не ожидал конфликтов и споров между героем шоу и его участниками. И хотя Алекс и Катя якобы остались в хороших отношениях после разрыва, победительница неоднократно признавалась в разочаровании, а финалистка Саша Мудрая поскандалила с бизнесменом в сети.

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Григорий Решетник о разборках после "Холостяка"

Ведущий романтического шоу признался, что ведет проект уже 12 лет, и к этому сезону реакция участниц и участников была гораздо более сдержанной.

Но поскольку у нас был большой перерыв, прошел год после съемок, возможно, они соскучились по эмоциям или кто-то изменил свое мнение по тем или иным вопросам, у кого-то, возможно, появились какие-то новые надежды, домыслы, потому и начали делиться своими мыслями столь эмоционально,

– поделился Решетник.



Решетник с Алексом и Катей / Фото из инстаграма шоумена

"Но одновременно меня это очень радует, потому что еще раз доказывает, что "Холостяк" – это реальная жизнь, это настоящие эмоции без сценариев, где каждый имеет право на свое мнение".

Решетнику также вспомнили публикации Топольского о том, что Саша Мудрая якобы спустила на него балийских собак.

"Я не успеваю за всем следить, но порой, правда, это немного по-детски выглядит, как по мне. Однако лучше обоим сейчас прожить определенные эмоции и повзрослеть. Единственное – хочу, чтобы они были добрее друг к другу, помнили и уважали тот путь, который вместе прошли в проекте, и ни в коем случае не переходили к еще большим обвинениям друг друга. Потому что меня немного огорчает".

Напомним, после выпуска последних серий проекта Алекс Топольский опубликовал иронические фото, на которых просит Сашу Мудру не травить на него балийских собак. Он попросил девушку проявить достоинство, перестать унижать Катю и принять поражение. Саша тогда ответила ему, назвав попытки "Холостяка" привлечь к себе внимание – жалкими.

Другие ссоры Топольского с девушками

Конфликт Алекса с победительницей Катей произошел после постшоу, когда Лозовицкая назвала истинные причины их разрыва. "Холостяк" писал, будто он стал инициатором расставания, а Катя утверждала обратное.

К тому же почти все участницы остались в плохих отношениях с Алексом Топольским: