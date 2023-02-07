Юля Кавчук, яка вибула в 5 випуску "Холостяка", зізналася, що на шоу її дратувало багато моментів. Однак найбільш абсурдним вона вважає те, що Алекс грав на камеру. На побаченнях він був собою, а на церемоніях казав те, що писали йому сценаристи.

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Учасниця "Холостяка" заявила, що Алексу диктували текст

Людина акторище. У нас з Катею було перше парне побачення. Все було добре, все супер. Він дуже добре ставився, мені так здалося. При зустрічі він не каже, що щось не так. Тут церемонія, і я розраховую на те, що спокійно отримаю троянду, а він видає: "Але мене бентежить твоя невпевненість". У вухо йому диктують… Чесно, я вже тоді хотіла йти додому,

– поділилася дівчина.

Вона навіть присоромила Алекса за нещирість, коли йшла з проєкту. "Коли я вже сідала в лімузин, він сказав: "Все класно, завжди з тобою було добре". А я йому: "А мені було добре, коли в тебе не було "вуха", – пригадала Юлія Кавчук.

Юля Кавчук з Алексом на "Холостяку" / Фото СТБ

Ба більше, учасниця "Холостяка" заявила, що редактори вигадали замість Алекса Топольського три причини, чому в 5 випуску має піти саме вона. Хтось з команди навіть приплів те, що на першому курсі університету Юля знімалася в шоу "Хто проти блондинок?":

"Я сумніваюсь в тому, що тобі потрібен цей проект. Я не знаю, хто проти блондинок...";

"Ти казала, що ти хочеш, по-перше, МВА, по-друге, свій ресторан, і тільки на третє місце поставила сім'ю, а для мене важлива тільки сім'я";

"Ти така невпевнена в собі".

Нагадаємо, Юля Кавчук не вперше "розносить" Топольського через поведінку на "Холостяку". Вона казала, що Алекс навіть не привітався з нею на сніданку в готелі в Дубаї, після того, як відправив додому з побачення. Тоді як з ведучим Григорієм Решетником вони "поспілкувалися і посміялися".