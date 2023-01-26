Впродовж усього проєкту "Холостяк" Алекс Топольський розповідав, як самотужки побудував бізнес у США. Однак Юля Кучеренко, відома як "Медуза", вважає, що історія його успіху вигадана. За її словами, "повипливало уже багато історій від знайомих, людей з Америки, Львова", що ніяких квартир у нього немає.

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Учасниця "Холостяка" заявила, що в Алекса немає бізнесу

Учасниця каже, що до виходу "Холостяка" в ефір у шапці інстаграм-акаунта Алекса був лінк на сайт компанії з нерухомості, але її власницею була зазначена жінка. Згодом до засновників приписали й Топольського.

Ходили чутки, що Алекс просто рієлтор. Рієлтор, який теж заробляє гроші. Їх вистачає на існування і, можливо, на особистий розвиток. Я не розумію, чому зараз він на Балі, якщо компанія у штатах,

– прокоментувала Юля Кучеренко.

Ба більше, "Медуза" чула, що головним героєм 12 сезону "Холостяка" мав бути інший чоловік, але в останній момент він відмовився з якихось особистих причин. "У цю історію я можу повірити, бо знаю, що нам переносили дату початку зйомки", – зауважила дівчина.

Що "Холостяк" писав "Медузі" після проєкту

Юля Кучеренко думає, що правда про бізнес Алекса Топольського у США так і не спливе, адже він дуже переживає за свій імідж і намагається зам'яти всі курйози. Так, "Холостяк" написав їй, щоб дорікнути за викривальний допис про фотосесію в білизні, де вона "була обмацана зі всіх боків".

Він мені написав, що йому було неприємно, що не потрібно робити такі пости, такі публікації. По-перше, це знецінює роботу великої кількості людей, які працювали над цим проєктом, над цим випуском, побаченням. Він закопує себе сам. Я думаю, що Алекс дуже переймається за свою репутацію, але робить це дуже недолуго,

– чесно зізналася Юлія.

Учасниця "Холостяка" Юля Кучеренко з Алексом Топольським / Фото СТБ

До речі, Юля Кучеренко – не єдина учасниця, з якою Алекс списувався після шоу. На диво, він зв'язувався з Сашею Мудрою, яку відпустив у фіналі. "Він мені писав, ми підтримували зв'язок, коли почалася війна", – ділилася дівчина, але додала, що вже заблокувала Топольського всюди, бо "в день фіналу він облив брудом і залишив дуже неприємний осад".