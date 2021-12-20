Григорій Решетник показав, як прикрасив ялинку з дружиною та синами: сімейні кадри

У День святого Миколая сім'я Григорія Решетника прикрасила ялинку. Ведучий "Холостячки" влаштував фотосет з новорічною красунею. У кадрі він позував з дружиною та трьома синами.

У рік Синього Тигра зіркова сім'я відмовилась від тематичного декору й прикрасила дім в класичному стилі – у червоній гамі. Цей колір обрали неспроста – як дружина Григорія Решетника Христина, так і старший син Іван обожнюють червоний.

До теми Анастасія Приходько зізналась, які дорогі подарунки готує дітям на Новий рік

Ведучий "Холостячки" зізнався, що кохана стала "головною декораторкою" оселі. Він відзначив її бездоганний смак і вміння "робити абсолютно все".

Так, штучна ялинка Решетників всипана червоними кульками, шишками, бантами та навіть іграшковими гілочками горобини. Її встановили у вітальні, де розгорнули справжню фотозону.

Ялинку прикрасили, День святого Миколая відсвяткували. Дякую за ці сімейні неймовірні вихідні,

– поділилась Христина Решетник.

Фото сім'ї Григорія Решетника з ялинкою

Григорій Решетник з дружиною і синами біля ялинки / Фото з інстаграму Христини

Григорій Решетник з синами біля ялинки / Фото з інстаграму шоумена

Христина Решетник з синами біля ялинки / Фото з інстаграму блогерки

Григорій Решетник з дружиною біля ялинки / Фото з інстаграму шоумена

​Читайте також Дружина Григорія Решетника прикрасила дім до свят: сімейне фото з синами

Хто з зірок вже поставив ялинку