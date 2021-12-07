Різдвяні й новорічні свята стають щораз ближче, тому світові знаменитості розпочинають підготовку. Найпершим етапом у ній зазвичай є прикрашання дому, що створює святкову атмосферу і підіймає настрій.
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Як Мадонна прикрашала ялинку
Знаменита американська виконавиця Мадонна також розпочала підготовку до свят і прикрасила домівку до Різдва. Велику ялинку вона поставила у кутку та біля каміна однієї з кімнат будинку.
Новорічну красуню прикрашали усією сім'єю: діти Мадонни, сама артистка та її бойфренд Ахламалік Вільямс. Всі члени родини в цей день одягнулися в кумедні костюми ельфів.
Ялинку прикрасили смарагдовими кульками, іграшками у формі нот, штучним снігом, гірляндами та іншими святковими декораціями. Тому тепер і в будинку Мадонни сяють святкові вогні.
Не тільки Мадонна прикрасила дім до свят:
- Італійська блогерка К'яра Ферраньї була однією з перших, хто причепурив домівку святковими декораціями.
- Американська співачка Брітні Спірс почала підготовку до новорічних і різдвяних свят. Вона вже поставила велику ялинку вдома.
- У Білому домі днями завершили передсвяткову метушню. Найбільшу ялинку прикрасили білими голубами з назвами кожного штату Америки, а ще більше невеликих красунь виблискують у різних кімнатах.
- У Віндзорському замку, а також Голірудському палаці також запалили ялинки. Єлизавета II має можливість сповна насолоджуватися святковою атмосферою.