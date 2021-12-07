Різдвяні й новорічні свята стають щораз ближче, тому світові знаменитості розпочинають підготовку. Найпершим етапом у ній зазвичай є прикрашання дому, що створює святкову атмосферу і підіймає настрій.

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Як Мадонна прикрашала ялинку

Знаменита американська виконавиця Мадонна також розпочала підготовку до свят і прикрасила домівку до Різдва. Велику ялинку вона поставила у кутку та біля каміна однієї з кімнат будинку.

Новорічну красуню прикрашали усією сім'єю: діти Мадонни, сама артистка та її бойфренд Ахламалік Вільямс. Всі члени родини в цей день одягнулися в кумедні костюми ельфів.

Ялинку прикрасили смарагдовими кульками, іграшками у формі нот, штучним снігом, гірляндами та іншими святковими декораціями. Тому тепер і в будинку Мадонни сяють святкові вогні.

Не тільки Мадонна прикрасила дім до свят: