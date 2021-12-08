Зірки вже розпочали підготовку до новорічно-різдвяних свят. Вони активно публікують світлини в мережі, показуючи декорації, що з'являються в помешканнях. Вічнозелена красуня вже засяяла у квартирі Володимира та Ірини Жогло.
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Миловидні фото сина Володимира Жогла
Кохана гумориста опублікувала декілька кадрів в інстаграмі. Цього року до прикрашання ялинки долучився син Остап, якому в жовтні виповнився рік. Знаменита матуся сфотографувала первістка, коли він стояв біля ялинки. Хлопчик розглядав іграшки та мерехтіння білих вогників.
Маленький Остап зображений на знімках в домашньому вбранні. Також на фото видно його дитячий килимок та інші іграшки. Для Володимира та Ірини батьківство – це велика радість, тому вони насолоджуються кожним моментом.
Найголовніший подаруночок під ялинку. Люблю, сину,
– зворушливо написала Ірина під фото.
Син Володимира Жогла прикрашає ялинку / Фото з інстаграму дружини Жогла
Син Володимира Жогла прикрашає ялинку / Фото з інстаграму дружини Жогла
Як зірки готуються до новорічних свят
- Камалія вже поставила вдома ялинку, створивши казкову атмосферу;
- Мадонна прикрашала ялинку разом із бойфрендом і дітьми;
- Брітні Спірс з усмішкою на обличчі готується до Різдва, яке зустрічатиме не під опікою батька.