Знаменитості готуються до свят. Коли за вікном справжня, морозяна зима, хочеться й щоб вдома була казкова атмосфера. Тому в будинках зірок вже мерехтять новорічні вогники.

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Світлана Тарабарова прикрасила ялинку

Співачка готується до свят разом із сином, донькою і чоловіком. Вони вчотирьох прикрашали ялинку у заміському маєтку. На обличчі маленького Івана сяяла усмішка. Видно, що йому дуже подобаються різдвяні декорації, які з'явилися вдома.

Усі були в домашньому вбранні, що створювало затишну атмосферу. Цього року допомагала й донечка Марія. Вона спостерігала за братиком, адже для дівчинки новорічна метушня – це щось незвичне.

Також Тарабарова поділилася новорічними традиціями, які є в її сім'ї. І одна з найголовніших – прикрашати ялинку всім разом.

Текст публікації Світлани Тарабарової:

Буду ділитися з вами нашими новорічними традиціями.