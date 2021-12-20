Доньці Анастасії Приходько Нані – 11 років, старшому сину Гордію – тільки 6 років. Однак вони добре розуміються на трендах. У Святого Миколая діти попросили костюми з вірусного серіалу "Гра в кальмара". Тоді як на Новий рік замовили куди дорожчі подарунки.

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Що Анастасія Приходько подарує дітям на Новий рік

Співачка забороняє доньці й сину "залипати" в телефони, однак під ялинку вони хочуть саме ґаджети – навушники AirPods та новенький айфон.

Вони вдвох хочуть AirPods на Новий рік, а старша донька так натякнула, що зараз дуже старається в плані занять, вона хоче новий айфон,

– розповіла Анастасія Приходько.

Артистка стверджує, що такий дорогий подарунок не розбестить 11-річну Нану. Вона нібито вже чотири роки ходить з шостим айфоном і не капризує.

"Все по черзі. Якщо гарно закінчить школу, ми їй подаруємо, якщо ні, то хай вибачає. У нас так було минулого року, вона залишилася без подарунка", – додала Анастасія Приходько.

Анастасія Приходько з сином і донькою / Фото з інстаграму співачки