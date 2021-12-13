Дружина та директорка Григорія Решетника Христина опублікувала нові яскраві фото на особистій сторінці в інстаграмі. Вона показала сімейні фото на тлі різдвяних прикрас.

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Христина Решетник прикрасила дім і показала сімейні фото

Дружина відомого телеведучого вже створила у домівці передноворічну атмосферу. На тлі фото видно велику світлу ялинку, що виблискує золотистими вогнями, а також сріблястими, білими й синіми кульками. Під ялинку Решетник поставила кілька подаруночків, а ще прикрасила кімнату іншими різдвяними декораціями.

На такому святковому тлі Христина Решетник позувала разом з трьома синами, одягненими у яскраві светри зі святковою тематикою. Сама зіркова дружина та матуся позувала у чорних джинсах та білому светрі із зображенням ведмедика.

Таке вбрання вона поєднала з білими кросівками. Христина Решетник розпустила волосся, а на обличчі зробила легкий макіяж.

Ну все, передсвятковий період офіційно у мене стартував. Боже, як же я люблю цей запах мандарин, прикрашання ялинки, сміх дітей, зустріч з рідними за одним столом і вибір подарунків до свят! Навіть сніг по коліно люблю, бо без нього відчуття свята – зовсім не те,

– поділилась жінка.

Христина Решетник прикрасила дім до свят / Фото з інстаграму Христини Решетник

У коментарях під дописом дружину Григорія Решетника засипали компліментами: