Дружина та директорка Григорія Решетника Христина опублікувала нові яскраві фото на особистій сторінці в інстаграмі. Вона показала сімейні фото на тлі різдвяних прикрас.
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Христина Решетник прикрасила дім і показала сімейні фото
Дружина відомого телеведучого вже створила у домівці передноворічну атмосферу. На тлі фото видно велику світлу ялинку, що виблискує золотистими вогнями, а також сріблястими, білими й синіми кульками. Під ялинку Решетник поставила кілька подаруночків, а ще прикрасила кімнату іншими різдвяними декораціями.
На такому святковому тлі Христина Решетник позувала разом з трьома синами, одягненими у яскраві светри зі святковою тематикою. Сама зіркова дружина та матуся позувала у чорних джинсах та білому светрі із зображенням ведмедика.
Таке вбрання вона поєднала з білими кросівками. Христина Решетник розпустила волосся, а на обличчі зробила легкий макіяж.
Ну все, передсвятковий період офіційно у мене стартував. Боже, як же я люблю цей запах мандарин, прикрашання ялинки, сміх дітей, зустріч з рідними за одним столом і вибір подарунків до свят! Навіть сніг по коліно люблю, бо без нього відчуття свята – зовсім не те,
– поділилась жінка.
Христина Решетник прикрасила дім до свят / Фото з інстаграму Христини Решетник
У коментарях під дописом дружину Григорія Решетника засипали компліментами:
- "Ви дуже красива";
- "Ви дуже гарна родина";
- "Ви всі дуже круті. Ваня мегакрутий";
- "Яка ви красуня. І дітки просто неймовірні";
- "Фотки бомбезні";
- "Ви всі неймовірні";
- "Христино, у вас такі чудові діти, і ви приголомшлива".