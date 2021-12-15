До Нового року залишається все менше часу, тому зірки активно прикрашають свої будинки, Засяяв новорічними вогниками і заміський маєток подружжя Потапа і Насті Каменських.
Цікаво Класний хлопець, – Потап розповів про бізнес з екскоханим Насті Каменських
Артистка розповідала, що за час життя в цьому будинку ще жодного разу не прикрашала ялинку, оскільки багато ялинок ростуть за вікном, на її подвір'ї. Зазвичай NK декорувала камін, сходи. А цього року їй захотілося, щоб вдома засяяла ялинка. Тому запросила декораторів, які створили святковий настрій.
Домашній образ NK
Каменських вже встигла сфотографуватися на тлі новорічної красуні. Вона постала перед камерою у домашньому одязі – коротких обтислих шортах чорного кольору і чорно-білій футболці. Волосся зірка зібрала у недбалий пучок зверху, а на обличчя не наносила косметику. Увагу привертає її темний манікюр.
Настя Каменських вдома біля ялинки / Фото з інстаграму співачки
Текст публікації Насті Каменських:
Грудень – це місяць підбивання підсумків і постановки цілей на наступний рік. Тому, якщо ви ще не почали займатися спортом, зараз чудовий час почати й вже в Новий рік увійти з новим способом життя.
А починати краще поступово. 15 хвилин на день, зранку або ввечері – зарядка, планка, віджимання, присідання, одна або декілька вправ для преса. Наступного дня – 20 хвилин, потім – 25 хвилин.
І, при цьому правильно харчуючись, дуже скоро ви побачите перші результати. Я у вас вірю!