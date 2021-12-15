До Нового року залишається все менше часу, тому зірки активно прикрашають свої будинки, Засяяв новорічними вогниками і заміський маєток подружжя Потапа і Насті Каменських.

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Артистка розповідала, що за час життя в цьому будинку ще жодного разу не прикрашала ялинку, оскільки багато ялинок ростуть за вікном, на її подвір'ї. Зазвичай NK декорувала камін, сходи. А цього року їй захотілося, щоб вдома засяяла ялинка. Тому запросила декораторів, які створили святковий настрій.

Домашній образ NK

Каменських вже встигла сфотографуватися на тлі новорічної красуні. Вона постала перед камерою у домашньому одязі – коротких обтислих шортах чорного кольору і чорно-білій футболці. Волосся зірка зібрала у недбалий пучок зверху, а на обличчя не наносила косметику. Увагу привертає її темний манікюр.



Настя Каменських вдома біля ялинки / Фото з інстаграму співачки

Текст публікації Насті Каменських:

Грудень – це місяць підбивання підсумків і постановки цілей на наступний рік. Тому, якщо ви ще не почали займатися спортом, зараз чудовий час почати й вже в Новий рік увійти з новим способом життя.

А починати краще поступово. 15 хвилин на день, зранку або ввечері – зарядка, планка, віджимання, присідання, одна або декілька вправ для преса. Наступного дня – 20 хвилин, потім – 25 хвилин.

І, при цьому правильно харчуючись, дуже скоро ви побачите перші результати. Я у вас вірю!