В год Синего Тигра звездная семья отказалась от тематического декора и украсила дом в классическом стиле – в красной гамме. Этот цвет выбрали неспроста – как жена Григория Решетника Кристина, так и старший сын Иван обожают красный.

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Ведущий "Холостячки" признался, что любимая стала "главным декоратором" дома. Он отметил ее безупречный вкус и умение "делать абсолютно все".

Так, искусственная елка Решетников усыпана красными шариками, шишками, бантами и даже игрушечными веточками рябины. Ее установили в гостиной, где развернули настоящую фотозону.

Елку украсили, День святого Николая отпраздновали. Спасибо за эти семейные невероятные выходные,

– поделилась Кристина Решетник.

Фото семьи Григория Решетника с елкой

Григорий Решетник с женой и сыновьями возле елки / Фото из инстаграма Кристины

Григорий Решетник с сыновьями возле елки / Фото из инстаграма шоумена

Кристина Решетник с сыновьями возле елки / Фото из инстаграма блогерши

Григорий Решетник с женой рядом с елкой / Фото из инстаграма шоумена

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Кто из звезд уже поставил елку