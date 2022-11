До 12 випуску "Голосу країни" дійшли лише чотири команди – Олі Полякової, Наді Дорофєєвої, Потапа та "Другого шансу" – Олександри Заріцької з гурту KAZKA та народного тренера Андрія Мацоли, інформує 24 канал. Ще у вересні Святослав Вакарчук відмовився від зйомок у нових епізодах, а учасників його команди "розкидали" по інших тренерах.

Гаряча тема Переможець Голосу країни 12 сезон – Марія Квітка

Суперфінал "Голосу країни-12" розпочався з гімну України, який у метро заспівали всі тренери.

Голос країни 12 сезон 12 випуск: дивіться онлайн – гімн України від тренерів

Єдиний прямий ефір 12 сезону "Голосу країни" поділили на два етапи – у першому всі 16 фіналістів виконали кавери на українські та світові хіти, а до другого пройшли лише четверо вокалістів, які заспівали вже авторські композиції.

Крім того, зірки Голлівуду з американського The Voice та тренери інших адаптацій підготували сюрприз для українських глядачів – звернулися та підтримали зі своїх знімальних майданчиків. Тоді як команда проєкту віддала гроші з голосування на комплекти для розміновування звільненої української землі на півдні. Про всі деталі суперфіналу "Голосу країни-12" читайте в нашому матеріалі нижче.

Важливо Переможець Голосу країни 12 сезон: біографія Марії Квітки

Перший етап суперфіналу "Голосу країни-12"

Команда Наді Дорофєєвої

Аліє Хаджабадінова

Кримськотатарська співачка, яка потрапила до Дорофєєвої з команди Вакарчука, розповіла, що через війну виїхала в Естонію, та згадала про рідню в Криму, якій важко під окупацією Росії. Суперфінал "Голосу країни" Аліє Хаджабадінова відкрила легендарною піснею Володимира Івасюка "Я піду в далекі гори". Тренерка віддала їй 24% своїх голосів.

Голос країни 12 сезон 12 випуск: дивіться онлайн – виступ Аліє Хаджабадінової

Давид Маскиса

На прямий ефір у Київ Давид приїхав зі Сходу, де йдуть активні бойові дії. Командир відпустив його, аби він заспівав трек репера Skofka "Чути гімн". Тренери та публіка аплодували Давиду стоячи. Надя Дорофєєва зізналася, що перед ефіром учасник подарував їй свій жетон і пообіцяв повернутися за ним після перемоги.

Співачка віддала Давиду 27%. Глядачі теж підтримали його найбільше, і саме він представить команду далі в суперфіналі.

Голос країни 12 сезон 12 випуск: дивіться онлайн – виступ Давида Маскиси

Інесса Грицаєнко

Дівчина, яка безліч разів штурмувала проєкт, під час повномасштабної війни стала голосом України за кордоном – співала гімн на благодійних матчах у Європі. У фіналі вона виконала хіт KOLA "Чи разом?". Цей трек Інесса з сестрою-саксофоністкою присвятила всім жінкам, які чекають своїх чоловіків додому. За емоційний номер від Дорофєєвої дівчатам дісталося 23% голосів.

Голос країни 12 сезон 12 випуск: дивіться онлайн – виступ Інесси Грицаєнко

Олександр Свіріденко

Військовий музикант зізнався, що співає навіть на фронті й, на диво, саме там почав писати свої пісні. Він пригадав, як у квітні виступав на концерті "Океану Ельзи" в метро, а для прямого ефіру обрав хіт ENLEO "Інша любов". Від Дорофєєвої він отримав 26%.

Вірю, що любов переможе все. І скоро буде перемога, після якої всі люблячі серця возз'єднаються,

– заявив Олександр перед виступом.

Голос країни 12 сезон 12 випуск: дивіться онлайн – виступ Олександра Свіріденка

Команда Потапа

Карина Столаба

Фіналістка дитячого "Голосу" зізналася, що тікати з рідного Івано-Франківська за кордон принципово не стала. Усі дев'ять місяців війни вона в Україні. У фіналі Карина виконала трек гурту Kalush Orchestra – Stefania, з яким репери перемогли на Євробаченні-2022. "Браво, мала", – відреагував Потап і віддав їй 25%.

Голос країни 12 сезон 12 випуск: дивіться онлайн – виступ Карини Столаби

Василь Палюх

Диякон з Волині розповів, що з початку повномасштабної війни його село, як і весь захід України, приймає переселенців. Він проникливо заспівав композицію Тараса Петриненка "Зорепадом летять роки" і довів тренера до сліз, той "розплакався як дівчина".

За словами Потапа, Василь лікує душі та серця, тож на його рахунок "полетіло" 30% тренерських голосів. Телеглядачі теж хотіли бачити Василя далі, тож саме він представить команду Потапа у другому етапі.

Голос країни 12 сезон 12 випуск: дивіться онлайн – виступ Василя Палюха

Павло Нажига

Молодий татусь з Чернівців пригадав, як евакуйовував сім'ю за кордон. Тож пісню присвятив усім родинам, яких роз'єднала війна. Для суперфіналу "Голосу країни" він обрав трек-колаборацію гурту "Антитіла" з Едом Шираном – 2Steps. Тренер Потап віддав йому 25%.

Голос країни 12 сезон 12 випуск: дивіться онлайн – виступ Павла Нажиги

Михайло Цар

Через інвалідність по слуху Михайло Цар виїжджав за кордон, однак напередодні прямого ефіру повернувся в рідні Чернівці. У суперфіналі він зробив ставку на хіт Кузьми Скрябіна "Старі фотографії", який присвятив тим, хто невпинно бореться за наше майбутнє та світле небо. Юнаку, який потрапив у його команду від Вакарчука, Потап залишив 20%.

Голос країни 12 сезон 12 випуск: дивіться онлайн – виступ Михайла Царя

Команда "Другого шансу"

Марта Любчик

Дівчина з Тернополя вкотре подякувала Олександрі Заріцькій та Андрію Мацолі, що повірили в неї ще на "сліпих прослуховуваннях". У суперфіналі вона заспівала сингл гурту "Океану Ельзи" – "Човен", щоб підняти дух кожної українки, кожного українця. Тренери нагородили її 25%.

Голос країни 12 сезон 12 випуск: дивіться онлайн – виступ Марти Любчик

Марія Квітка

Дівчина з Корсунь-Шевченківського зізналася, що влітку волонтерила в Запоріжжі й бачила очі біженців, сповнені страху та болю. Тож пісню Сергія Жадана та гурту ДахаБраха "Птах" Марія присвятила тим, хто обов'язково повернеться додому.

За дивовижне виконання їй дісталося 25%, адже свої голоси Олександра Заріцька та Андрій Мацола розділили порівно. З результатом 68% дівчина представлятиме команду "Другого шансу" далі.

Голос країни 12 сезон 12 випуск: дивіться онлайн – виступ Марії Квітки

Марта Липчей

Дівчина, яку на проєкті називають "закарпатським сонцем", розповіла, що готувала для біженців, збирала гроші для гірсько-штурмової бригади зі свого міста, а влітку проїхала по всій лінії фронту. У суперфіналі "Голосу країни" Марта Липчей виконала пісню гурту Vivienne Mort "Пташечка" і теж отримала 25%.

Голос країни 12 сезон 12 випуск: дивіться онлайн – виступ Марти Липчей

Павло Тютюнник

Вокаліста з Тернополя у фінал проєкту повернули телеглядачі, які голосували у мережі після "нокаутів". Для всіх тих, хто повірив у нього, Павло Тютюнник заспівав хіт гурту "Бумбокс" – "Тримай мене". За найкращий номер за весь шлях на "Голосі країни" йому теж віддали 25%.

Голос країни 12 сезон 12 випуск: дивіться онлайн – виступ Павла Тютюнника

Команда Олі Полякової

Олена Чукаленко

Дівчина з ромської музичної династії наголосила – неважливо, з якої ти нації чи з якого ти регіону, адже всі українці сильні та незламні. Це вона довела чуттєвим виконанням хіта Тіни Кароль "Україна – це я". Оля Полякова підмітила, що голос Олени лився як водоспад, тому віддала її 25%.

Голос країни 12 сезон 12 випуск: дивіться онлайн – виступ Олени Чукаленко

Дімаш Даулєтов

Співак з Алмати не приїхав у Київ через війну, тож єдиний, хто виступив у фіналі "Голосу країни" онлайн. Він присвятив українцям трек Майкла Джексона We are the world, а в руках тримав таблички з закликом зупинити війну та зберегти Україну. За філігранне виконання Оля Полякова віддала Дімашу найменше голосів – 24%.

Голос країни 12 сезон 12 випуск: дивіться онлайн – виступ Дімаша Даулєтова

Анна Кіндзерська

У команду Олі Полякової дівчина з багатодітної сім'ї потрапила від Вакарчука. Вона розповіла, що після того, як Росія штурмувала Ніжин, її сім'я розкидана по світу. У фіналі "Голосу країни" Анна заспівала суперхіт гурту The Hardkiss "Жива". Нею захопився народний тренер Андрій Мацола, а Оля Полякова оцінила її вокал на 25%.

Голос країни 12 сезон 12 випуск: дивіться онлайн – виступ Анни Кіндзерської

Сергій Соловйов

Електрик з Запоріжжя та син захисника Маріуполя присвятив свій виступ батьку-герою. Він заспівав хіт Вячеслава Хурсенка "Соколята". Оля Полякова заплакала і заявила, що "це божий дар, так достукатися голосом до людей". Йому тренерка виділила найбільше голосів 26%. Глядачам Сергій теж полюбився найбільше, тож представлятиме команду в суперфіналі.

Голос країни 12 сезон 12 випуск: дивіться онлайн – виступ Сергія Соловйова

Важливо! В 11 випуску "Голосу країни" народний тренер Андрій Мацола закрив благодійний збір на 3 мільйони гривень на великий комплект засобів аеророзвідки для ЗСУ – додав 2 мільйони 600 тисяч гривень, яких бракувало.



У суперфіналі "Голос країни" продовжив свою благодійну місію – перерахував кошти, отримані від смс-голосування телеглядачів, на комплекти для розміновування деокупованих територій на півдні України. Потап одразу ж заявив, що від нього з Каменських на збір "полетіли" 100 тисяч гривень.