У суперфіналі 12 сезону "Голосу країни" зійшлися одразу 16 найкращих вокалістів з чотирьох команд, передає 24 канал. До другого етапу пройшли лише четверо – Давид Маскиса, Василь Палюх, Марія Квітка та Сергій Соловйов. Саме Марія Квітка з команди "Другого шансу" набрала найбільшу кількість глядацьких голосів і перемогла у вокальному проєкті.
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Переможець Голосу країни 12 сезон – Марія Квітка
Насправді я в шоці трошки, але мені б хотілося нам усім сьогодні побажати нашої єдиної великої перемоги. Тому що всі ці речі не мають для нас ніякого сенсу, якщо ми не маємо перемоги у цій війні. А я впевнена на мільярд відсотків, що ми обов'язково все це переможемо,
– сказала Марія Квітка з кубком у руках.
Голос країни 12 сезон 12 випуск: дивіться онлайн – виступ переможниці Марії Квітки
Що відомо про 12 сезону "Голосу країни"
- "Голос країни" – це адаптація нідерландського формату The Voice каналу RTL. Нині це шоу з приголомшливим успіхом транслюється майже в 50 країнах світу. Україна та США першими після голландців почали роботу над проєктом.
- 12 сезон "Голосу країни" стартував під гаслом "Так звучить твоя країна", однак через повномасштабне вторгнення Росії в Україну перервався й повернувся на екрани з потужнішим меседжем – "Так звучить найспівочіша нація світу".
- Після оголошення про повернення шоу в ефір зірковий тренер Святослав Вакарчук відмовився від участі в нових епізодах, бо бачить свою місію в тому, щоб підтримувати бійців на фронті та збирати гроші на допомогу Україні в благодійному турі ОЕ. Так, учасники його команди шляхом жеребкування опинилися в Потапа – Михайло Цар, Олі Полякової – Анна Кіндзерська, Наді Дорофєєвої – Аліє Хаджабадінова.