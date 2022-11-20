У суперфіналі 12 сезону "Голосу країни" зійшлися одразу 16 найкращих вокалістів з чотирьох команд, передає 24 канал. До другого етапу пройшли лише четверо – Давид Маскиса, Василь Палюх, Марія Квітка та Сергій Соловйов. Саме Марія Квітка з команди "Другого шансу" набрала найбільшу кількість глядацьких голосів і перемогла у вокальному проєкті.

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Переможець Голосу країни 12 сезон – Марія Квітка

Насправді я в шоці трошки, але мені б хотілося нам усім сьогодні побажати нашої єдиної великої перемоги. Тому що всі ці речі не мають для нас ніякого сенсу, якщо ми не маємо перемоги у цій війні. А я впевнена на мільярд відсотків, що ми обов'язково все це переможемо,

– сказала Марія Квітка з кубком у руках.

Голос країни 12 сезон 12 випуск: дивіться онлайн – виступ переможниці Марії Квітки

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